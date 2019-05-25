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суббота, 25 мая 2019 16:03

Общественная организация "Розумне майбутнє нації" проводит флеш-моб, чтобы помочь детям с ОРДЛО

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Автор: Gazeta.ua
  Анна Горбань:По данным Министерства социальной политики на конец 2014 года на неподконтрольной Украине территории остался 471 ребенок-сирота
Анна Горбань:По данным Министерства социальной политики на конец 2014 года на неподконтрольной Украине территории остался 471 ребенок-сирота

25 мая - Международный день пропавших без вести детей, который отмечают с 2002 года во всем мире. Общественная организация "Розумне майбутнє нації" инициирует флеш-моб, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме детей, оставшихся на оккупированных территориях.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит глава организации, "Миссис Украина 2018", "Миссис Планета 2018" Анна Горбань.

"По данным Министерства социальной политики на конец 2014 года на неподконтрольной Украине территории остался 471 ребенок-сирота. Через оккупацию невозможно определить их точное количество сейчас. Поэтому они считаются пропавшими без вести.

Чтобы присоединиться к флэш-мобу можно просто приколоть к одежде символ Дня пропавших без вести детей - незабудку. На моей странице в "Фейсбук" есть тематическая рамка для фото, которую тоже можно использовать. Это будет уже свидетельствовать, что мы помним о проблемах детей в зоне ООС. Это поможет обратить внимание мира на это. С момента начала войны прошло более пяти лет. Мы сейчас вообще не знаем, где эти дети, в каком состоянии они находятся. Ни один украинец не должен остаться в стороне, ведь это наша нация ", - отмечает Анна Горбань.

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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц предоставило модель миротворческой миссии с участием ООН, которая могла бы разрешить конфликт на Донбассе, рассказывает общественный деятель.

"Там есть три компонента, один из них - гуманитарный. Это - деятельность общественных организаций. Если они приложат все усилия, начнут действовать в соответствии с законами и конвенциями, не надо будет ждать конца войны. Не верю, что государство не может найти никаких механизмов, чтобы узнать, где и 471 ребенок. Мы должны вернуть этих детей на территорию Украины ", - добавляет она.

Интервью с Анной Горбань читайте в свежем номере журнала "Країна"

Автор: Gazeta.ua
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