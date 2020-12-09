Образование автокефальной церкви сделало Украину окончательно независимой - Саган

Александр Саган: признание автокефалии ПЦУ имеет два аспекта. Политический и церковный. Фото: Тарас Подолян

Конституирование ПЦУ, что произошло в позапрошлом году, окончательно довершило политическое становление Украины как независимого государства.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган.

"К тому моменту наша страна была чрезвычайно уязвима. Имели открытый, неконтролируемый канал духовного и идеологического влияния на украинцев. После получения Томоса влияние Русской православной церкви в Украине резко уменьшилось", - рассказывает эксперт.

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Православные Украины получили компенсацию признанием, являются равноправной частью вселенского православия, отмечает он.

"Православные украинцы, которые не относятся к Московской патриархии, теперь могут на равных учиться в религиозных учреждениях за рубежом, участвовать в мировых православных и межконфессиональных мероприятиях. Ранее Московская патриархия могла требовать, как это было в некоторых европейских странах, разрыва контрактов на служение в католических храмах, которые заключали общины, например, Киевского патриархата. Мол, последний "неканонический". Такое было, например, в Испании.

Поэтому признание автокефалии ПЦУ имеет два аспекта. Политический - для национальной безопасности. И церковный - позволяет украинскому православию развиваться и расти наравне с другими", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

15 декабря Украина будет отмечать вторую годовщину Объединительного Собора представителей Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и некоторых иерархов и священников Московского патриархата.