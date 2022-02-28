Оборона Киева: мародеров в столице будут обезвреживать без предупреждения

Военные, правоохранители, терроборона, небезразличные киевляне делают сегодня все для обороны города, подчеркнул мэр Киева. Фото: "Укринформ"

В Киеве мародров будут обезвреживать без предупреждения - согласно условиям военного времени. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения. Киевляне! Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным! Мы должны сплотиться, как никогда, - дать отпор и провокациям в городе. И орде, что сюда рвется!", - заявил Кличко.

Военные, правоохранители, терроборона, небезразличные киевляне делают сегодня все для обороны города, подчеркнул мэр.



"Вместе выстоим! Слава Украине!", - добавил Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Идите нах...!" - Megogo удалил все российские фильмы

27 февраля добровольцы, разведка и Вооруженные силы Украины остановили прорыв российской батальонно-тактической группы в Киев. Защитники уничтожили более 50 врагов, а также захватили ценные документы и трофеи.