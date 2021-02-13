Обновили список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здоровья Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон из-за распространения Covid-19.

Всего в перечне находится 194 страны: из них 74 - "красные", а 120 - "зеленые", говорится на сайте Минздрава.

К "красной" зоне" пока отнесено 74 страны. В этом списке оказались Португалия, Италия, Черногория, Монако, Испания, Словения, Словакия, Греция, США, ОАЭ, Великобритания, Китай, Чехия, Польша, Германия, РФ, Мальдивы.

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К "зеленой" зоне относятся Украина, Беларусь, Мексика, Венгрия, Турция, Франция, Египет, Япония, Монако, Хорватия, Индия, Новая Зеландия, Австрия, Йемен, Танзания.

Большинство стран мира, как и ЕС, не спешат открывать границы для иностранных туристов, в том числе из Украины. Все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, такие как Израиль, уже активно их вводят.