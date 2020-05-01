Обнаружили еще один ресторан, который работал вопреки карантину

В Киеве обнаружили ресторан, который продолжал обслуживать клиентов во время карантина. Фото: Facebook

В Киеве полицейские обнаружили ресторан, который продолжал работать во время карантина.

Ресторан находится в Голосеевском районе. Он работал и обслуживал клиентов несмотря на карантин. Об этом сообщает Полиция Киева в Facebook.

Во время проверки полицейские обнаружили четырех посетителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тищенко должен заплатить в двойном размере - Арахамия

По факту нарушения карантина составлен протокол. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от 34 до 170 000 гривен.

Правоохранители отметили, что продолжают проверять заведения общественного питания на соблюдение карантина.

Несмотря на карантин в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко. Больше недели журналисты наблюдали за рестораном и увидели, что туда приходят бизнесмены и нардепы.