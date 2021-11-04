"Обнаружили целый "букет" кишечных инфекций" - родители умоляют спасти единственного ребенка

4-летняя Александра Волкова из Фастова в Киевской области находится в клинике Варшавы. У нее осложнения после пересадки печени. За обследование и лечение сумма долга составляет более 1 млн грн. Родители умоляют о помощи.

"У дочери через несколько недель после рождения обнаружили билиарную атрезию. Впоследствии Сашу прооперировали в Варшаве. Создали искусственные желчные протоки, - рассказала Gazeta.ua мать Юлия Волкова. - В феврале сделали пересадку печени от меня. 300 тысяч злотых на операцию собирали по всему миру. В апреле мы вернулись домой и у Саши было все хорошо. Но в конце лета дочь поразила кишечная инфекция. В Украине нам не смогли помочь. Боль в животе становилась все ужаснее".

Спасать жизнь Александре снова принялись врачи Варшавы. Начались обследование и лечение.

"В кишечнике обнаружили увеличенные лимфоузлы. Подозревают посттрансплантационный синдром. Нужна биопсия. А еще операция по расширению артерии. Но сейчас все это сделать невозможно, потому что у Саши обнаружили целый "букет" кишечных инфекций. Мы не знаем, сколько еще будем в клинике. Наша семья истощена морально и материально. Наша задолженность перед клиникой составляет 158 тысяч злотых. Это более 1 миллиона гривен. Умоляем о помощи добрых и неравнодушных людей. Чтобы наша дочь вернулась домой здоровой и познала радости детства. А первые три года жизни забыла, как страшный сон", - говорит Юлия.

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Реквизиты для помощи:

Автор: Фото предоставлено Юлией Волковой 4-летняя Александра Волкова из Фастова в Киевской области в Варшавы лечат осложнения после пересадки печени. Сумма долга составляет более 1 млн. грн. Родители умоляют о помощи.