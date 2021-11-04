"Обнаружили целый "букет" кишечных инфекций" - родители умоляют спасти единственного ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
"Даже бойцам недоплачивают на фронте" - Климкин о готовности Украины к НАТО
"Даже бойцам недоплачивают на фронте" - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 171
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 7929
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 6003
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 2880
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 297
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3033
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 594
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1539
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3492
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 3051
Фото
Все фото
3
4
3
3
5
&quot;Умоляю о помощи, потому что самой не под силу&quot; - на реабилитацию студента с ДЦП нужны средства
"Умоляю о помощи, потому что самой не под силу" - на реабилитацию студента с ДЦП нужны средства
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам &quot;Одни дома&quot;
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам "Одни дома"
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
&quot;В Дашуні відмовили нирки&quot; - родные просят спасти жизнь ребенку
"В Дашуні відмовили нирки" - родные просят спасти жизнь ребенку
&quot;На наших ладонях нарисовала сердечка и слова &quot;Я с тобой&quot; - родители умоляют спасти единственного ребенка
"На наших ладонях нарисовала сердечка и слова "Я с тобой" - родители умоляют спасти единственного ребенка
Видео
Все видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
Интервью
1/5
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 315
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 891
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6561
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4077
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1125
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
03 ноября 2021
Просмотров: 459
Мєстов нєт
– Розумієш, я живу в селі з радісною назвою Пологи. Щодня народжується щось цікаве. Як не людина, то плітка чи анекдот. Весело, – ...
четверг, 04 ноября 2021 12:09

"Обнаружили целый "букет" кишечных инфекций" - родители умоляют спасти единственного ребенка

  Комментировать

4-летняя Александра Волкова из Фастова в Киевской области находится в клинике Варшавы. У нее осложнения после пересадки печени. За обследование и лечение сумма долга составляет более 1 млн грн. Родители умоляют о помощи.

"У дочери через несколько недель после рождения обнаружили билиарную атрезию. Впоследствии Сашу прооперировали в Варшаве. Создали искусственные желчные протоки, - рассказала Gazeta.ua мать Юлия Волкова. - В феврале сделали пересадку печени от меня. 300 тысяч злотых на операцию собирали по всему миру. В апреле мы вернулись домой и у Саши было все хорошо. Но в конце лета дочь поразила кишечная инфекция. В Украине нам не смогли помочь. Боль в животе становилась все ужаснее".

Спасать жизнь Александре снова принялись врачи Варшавы. Начались обследование и лечение.

"В кишечнике обнаружили увеличенные лимфоузлы. Подозревают посттрансплантационный синдром. Нужна биопсия. А еще операция по расширению артерии. Но сейчас все это сделать невозможно, потому что у Саши обнаружили целый "букет" кишечных инфекций. Мы не знаем, сколько еще будем в клинике. Наша семья истощена морально и материально. Наша задолженность перед клиникой составляет 158 тысяч злотых. Это более 1 миллиона гривен. Умоляем о помощи добрых и неравнодушных людей. Чтобы наша дочь вернулась домой здоровой и познала радости детства. А первые три года жизни забыла, как страшный сон", - говорит Юлия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Попала в большую беду" - онкобольной преподавательнице бандуры на операцию нужна помощь

Реквизиты для помощи:

Автор: Фото предоставлено Юлией Волковой
  4-летняя Александра Волкова из Фастова в Киевской области в Варшавы лечат осложнения после пересадки печени. Сумма долга составляет более 1 млн. грн. Родители умоляют о помощи.
4-летняя Александра Волкова из Фастова в Киевской области в Варшавы лечат осложнения после пересадки печени. Сумма долга составляет более 1 млн. грн. Родители умоляют о помощи.
Автор: Любовь Стрилецкая
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Обнаружили целый "букет" кишечных инфекций" - родители умоляют спасти единственного ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
ноября

Московский царь убивал поклонников гетмана

"Заря" минимально обыграла ЦСКА

Самое читаемое
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине Просмотров: 10954
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 2 Просмотров: 10315
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
7
 Просмотров: 8748
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 7929
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
5
 Просмотров: 6237
Помощь
"Попала в большую беду" - онкобольной преподавательнице бандуры на операцию нужна помощь
"Попала в большую беду" - онкобольной преподавательнице бандуры на операцию нужна помощь
 Просмотров: 603
"Ребенка выдавили и забрали в реанимацию" – мать просит помощи на реабилитацию сына
"Ребенка выдавили и забрали в реанимацию" – мать просит помощи на реабилитацию сына
 Просмотров: 1260
"Повредили шейный отдел" - мать просит помощи на лечение сына
"Повредили шейный отдел" - мать просит помощи на лечение сына
 Просмотров: 522
"Такого ада я не могла представить" - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород
"Такого ада я не могла представить" - волонтер просит помощи в сборе средств на кислород Просмотров: 3600
"Назначили анализ на 2 тысячи генов" - мать умоляет о помощи на обследование дочери
"Назначили анализ на 2 тысячи генов" - мать умоляет о помощи на обследование дочери
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
19
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
2
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
1
За день уничтожили всех евреев города
Голосов: 1211
Голосование Помогаете вы Украинской армии со времени как началась АТО?
  • Да, перечисляю деньги на номер 565
  • Даю вещи и продукты, когда собирают помощь военным в моем городе
  • Перечисляю деньги на конкретные вещи (каски, бронежилеты, тепловизоры) в подразделения, которые действуют на Востоке
  • Не помогаю, потому что это должно делать государство
Просмотреть