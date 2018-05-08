"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат

Александр Саган: еще со времен Кучмы власть во всех областях тесно интегрирована с Московским патриархатом. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

За последние четыре года в Киевский патриархат перешли всего около ста общин. Это не много.

Говорит в интервью журналу "Країна" религиовед Александр Саган.

"У нас задекларировано право общины переходить в другую юрисдикцию, но нет механизма. Людей дезориентировали на местах. Они неправильно действовали. Регистрировали новую общину Киевского патриархата и теряли права на собственность. Даже если перешли 99 процентов прихожан. Правильный подход - на собрании вносить изменения в свой устав и перерегистрировать общину. Тогда имущество остается с ними.

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Но еще со времен Кучмы власть во всех областях тесно интегрирована с Московским патриархатом. Обманывают людей. Не объясняют им все риски перехода. Новый механизм смены юрисдикции выписан в законопроекте №4128. Его два года тормозит Вадим Новинский (депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока". - Gazeta.ua). В прошлом году, когда законопроект вынесли на голосование, он свез несколько сотен людей под парламент. Создали психологическое давление на депутатов - и законопроект даже не рассмотрели", - добавляет Александр Саган.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 мая