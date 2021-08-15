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воскресенье, 15 августа 2021 17:45

Обман подписчиков: украинская блогерка попала в громкий скандал

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Обман подписчиков: украинская блогерка попала в громкий скандал
Закарпатская блогерка собирала деньги с подписчиков. Фото: tsn.ua

Украинская блогерка Кристина Хрипта попала в громкий скандал.

Девушка, у которой в Instagram 1,4 млн подписчиков, объявила платный конкурс на должность своего помощника. Об этом рассказала сама Хрипта, передает ТСН.

Чтобы заполнить анкету для участия, кандидатам нужно было заплатить 200 гривен.

Позже блогерка опубликовала фото, на котором держит большую сумму денег. Украинские СМИ обвинили блогерку в создании якобы мошеннической схемы заработка.

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"Все СМИ пишут, что я собрала 250 тыс. грн, потому что считают количество анкет, которые заполнили - на них откликнулись 1200 человек. Но часть участников заполнила анкету без оплаты", - заявила блогерка.

Хрипта уверяет, что поклонники перечислили 129 тыс. грн.

Девушка отмечает, что через некоторое время решила передать деньги маме больного мальчика, которому она помогала раньше.

"С самого начала я не собирала деньги для ребенка. Но я и не рассчитывала, что такое количество людей заполнит анкету. После собранной суммы у меня было на сердце отдать эти деньги на операцию, которая стоит 100 тыс. грн. Эти деньги я заработала честно и никого не принуждала к оплате", - добавляет блогерка.

Телеведущий из Украины Владимир Остапчук и его жена, юрист Кристина Горняк ужинали и позировали в обнимку с российским оккупантом Филиппом Киркоровым, который поддерживает захват Российской Федерацией Крыму.
Остапчук ужинал с Киркоровым в Agios Nikolaos на Крите.

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Дата
15
августа

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