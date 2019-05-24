Объявили решение Синода ПЦУ

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что патриарх Филарет с 15 декабря не подписал устав, который приняли во время Объединительного собора.

"Синодом было засвидетельствовано, что в своей дальнейшей жизни и деятельности Украинской поместная православная церковь будет руководствоваться священным преданиям, священным писаниям и принятым 15 декабря 2018 года уставом в стенах Софии Киевской. Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом", - заявил Епифаний.

На Синоде обсудили ситуацию в ПЦУ. Заслушали стороны и заявления, которые звучали в течение последних 2 недель. Филарет продолжил настаивать на том, что Киевский патриархат еще существует и его не сняли с регистрации.

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"Хотя все мы пытались убедить и доказать, что юридически и фактически уже нет УПЦ КП, а Киевский патриархат лег в основу ПЦУ. Поэтому, в определенной степени, мы обсуждали, говорили, убеждали, но все увидели, что Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался при своем мнении", - говорит Митрополит.

Филарет не поддержал решения Синода.

Также обсуждался вопрос участия священнослужителей в политической жизни.

"Священнослужители не имеют права принимать участие и быть кандидатами на выборах в Верховную Раду. Только на местном уровне по благословению того или иного архиерея священнослужитель имеет право принять участие или в выборах в городской совет, поселкового или территориальной общины", - говорит Епифаний.

Константинопольский патриархат и в дальнейшем будет представлять миро в ПЦУ.

Автор: apostrophe.ua Текст решения Синода ПЦУ

Ранее Филарет направил письма архиереям на бланке Киевского патриархата вызвало волну беспокойств. Томос, о котором так долго договаривались на высшем государственном уровне, может быть отозван Вселенским патриархом Варфоломеем. Это подтвердил и предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний. Русская православная церковь в Украине ликвидирована 15 декабря 2018-го во время Объединенного собора.