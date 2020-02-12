Объявили конкурс на руководителя Укрзализныци

Кабинет Министров временно назначил исполняющим обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" члена правления УЗ Желька Марчека. Фото: Униан

Наблюдательный совет Укрзализныци начала процесс конкурсного отбора на должность главы компании. К нему привлекли международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Открытый и независимый конкурс не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя будут выбирать по критериям: высокий уровень компетенции, способность вести Укрзализныцю вперед, учитывая имеющиеся и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации у свободного от коррупции, конкурентного по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практик корпоративного управления", - заверил председатель наблюдательного совета Шевка Аджунера.

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Ожидается, что позиция председателя правления будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран.

Укрзализныця, немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn и компания DB Engineering&Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве.