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суббота, 25 мая 2019 20:23

Объяснили, почему до сих пор нет закона о гастролях в России

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Объяснили, почему до сих пор нет закона о гастролях в России
Николай Княжицкий: Есть сильный общественный прессинг на исполнителей, которые не имеют гражданской позиции Фото: Сергей Старостенко

Артисты, что гастролируют Россией, не могут представлять Украину на международных мероприятиях.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал председатель комитета культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Ситуация с нынешним Евровидением много показала. Общественный вещатель должен четко определить правила участия в конкурсе и известить о них участников отбора. Если они гастролируют в России, или имеют контракты с местными компаниями звукозаписи, то не смогут представлять Украину на Евровидении. Этим пренебрегали раньше, поэтому возник конфликт ", - сказал он.-

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Нардеп рассказал, почему до сих пор нет закона, который регулировал бы этот вопрос.

"Когда человек едет в Россию зарабатывать, то может делать это на стройке, на рынке или петь. Поэтому или запрещаем всем, или не ограничиваем никого и иначе влияем на этот процесс. Мы имеем сильный общественный прессинг на исполнителей, которые не имеют гражданской позиции и гастролируют в России. Но, видно,этого недостаточно ", - добавил Княжицкий.

Полное интервью Николая Княжицкого читайте в 20-м номере журнала "Країна" за 23 мая.

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