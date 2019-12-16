"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год

Александр Саган: усилия Российской Федерации обречены. Украинскую церковь будут и дальше признавать другие представители мирового православия. Фото: РБК-Украина

За этот год Поместная церковь Украины сделала очень много. Это - еще больший успех на фоне того безумного сопротивления, которое оказывала Московская патриархия на всех уровнях - церковном, политическом, дипломатическом.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал религиовед Александр Саган.

Какие главные достижения Поместной церкви Украины на этот год?

- Церковь сохранила свое единство. Сегодня она на конкретных делах доказала и показала, что не является политическим проектом, как обвиняет Московская патриархия. За год своего существования Поместная церковь не просто доказала свою жизнеспособность, объединила команду разрозненных до того представителей украинского православия. Киевский патриархат, Автокефальная церковь и часть Московского патриархата стали одним целым. ПЦУ присоединила к себе более 600 общин, что изменили свою юрисдикцию и вышли из состава Российской церкви в Украине.

Также были победы в на внешнем поле. Поместную церковь Украины признали Александрийская патриархия и Элладская церковь. Они - очень весомые представители вселенского православия. Можем сделать выводы, что за этот год украинская церковь получила очень много. Это - еще больший успех на фоне того безумного сопротивления, которое оказывала Московская патриархия на всех уровнях - церковном, политическом, дипломатическом. Все структуры Российского государства были задействованы для противодействия ПЦУ.

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Какие сложности еще надо преодолеть?

- Прежде всего речь идет о человеческом факторе. То есть дальнейшее налаживание более тесных контактов между владыками. Превращение церкви в консолидированную команду единомышленников. Этот процесс уже запущен, он продолжается. Работают синодальные комиссии, что должны предложить определенные изменения. Некоторые из них уже начали внедрять. Например, упростила процесс литургии, позволили не употреблять одну из молитв. Это соответствует логике богослужения и мировой практике православия. Это привлекает поместную церковь Украины в семью вселенских церквей.

С другой стороны надо уделять больше внимания мирскому движению. Сейчас церковь пытается оживить его. Задействуют для этого различные общественные инициативы, чтобы привлечь верующих, которые были просто статистами в Московской церкви. ПЦУ ставит вопрос о том, что церковь может быть живой только благодаря активной позиции верующих. И искренне придерживается этого правила.

Влияние Российской церкви в Украине уменьшается?

- Да и это показывает социология. В прошлом месяце Центра Разумкова показал статистические данные. За ними поддержка Московского патриархата в Украине сейчас составляет 13-14 процентов. Это - очень мало для церкви, которая декларирует наличие в своем составе 12000 приходов. Традиционно Поместная церковь Украины вместе с теми, кто еще не определился или считает себя верующим Киевского патриархата преобладают над сторонниками РПЦ почти в два с половиной раза. Поэтому сегодня можно говорить об устойчивой тенденции уменьшения поддержки Московской патриархии.

Что надо делать, чтобы процесс перехода общин оживился?

- До сих пор существуют юридические препятствия в переоформлении волеизъявления верующих. Есть случаи, когда год назад люди решили перейти к ПЦУ, но до сих пор не могут оформить это юридически. Препятствуют иногда местные органы самоуправления, пренебрегают желанию верующих. Также могут сопротивляться суды, где умышленно затягивают официальное оформление перехода общин к Поместной церкви. В Киевской области есть около 30 общин, которые до сих пор не могут стать частью ПЦУ официально. Подписанные ими документы лежали 8 месяцев без движения из-за бездействия местных органов власти. Однако, можно говорить, что эти проблемы решаются. Происходит постепенная нормализация этого процесса.

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Как дальше будет происходить признание Поместной церкви Украины?

- По нарастающей. Россияне пытались всеми силами противодействовать признанию ПЦУ. Речь идет не только про церковные ресурсы, а про политические. Министр обороны Греции лично признал, что оказывал давление на предстоятеля и епископов Элладской церкви. Требовал, чтобы они не признавали поместную церковь Украины. В противном случае, мол, Россия может помочь захвату греческих островов каким-либо третьим государством. Это показывает, на какой уровень заходит российский шантаж и желание противодействовать всеми силами автокефальной церкви Украины. Однако есть каноны, традиции, логика развития вселенского православия. Она говорит, что если не признавать томос Украины, то стоит возразить против еще 10 подобных автокефалий. То есть либо утвердить все, или ни одного. Поэтому усилия Российской Федерации обречены. Украинскую церковь будут и дальше признавать другие представители мирового православия.

Для Филарета создадут отдельную миссию в составе Поместной церкви. Он согласится и перестанет критиковать руководство ПЦУ?

- Митрополит Епифаний заявлял, что вокруг Филарета сейчас слишком много российского элемента. Это - правда, в его окружении не мало промосковских людей, пропагандирующих идеи "русского мира". Поэтому этот вопрос не имеет решения на сегодня. Патриарх Филарет и дальше будет проводить линию на возвращение себе всей власти. Хотя это уже не реально. Просто пытается создать какую-то другую параллельную православную структуру, которая называлась Киевским патриархатом. Однако он сегодня официально ликвидирован. На дальнейшее развитие этого конфликта сильно влиять субъективный фактор. Но вряд ли Филарет готов прекратить его. 20 декабря снова собирает форум, где планирует посвящать своих епископов, хотя их никогда не признает мировая православная община.

15 декабря прошлого года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины. 5 января 2019 в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви и передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.