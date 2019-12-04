Нынешнее десятилетие станет горячим в истории - ООН

В ООН считают, что это десятилетие самое горячее в истории. Фото: РБК

Нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

"Мы не на пути к достижению целей Парижского соглашения. Если мы сейчас не примем срочных мер по климату, то мы будем двигаться к повышению температуры более чем на три градуса к концу века", - объявила Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO) во время Климатической конференции ООН в Мадриде, сообщает Deutsche Welle.

По данным WMО, по состоянию на конец октября средняя мировая температура была на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем в конце доиндустриальной эпохи в конце 18 века. Поэтому 2019 станет вторым или третьим горячим годом за все время наблюдений.

Организация также подтвердила, что в прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня и продолжает расти в этом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе объявили чрезвычайное климатический состояние

На климатической конференции в Мадриде планируется обсудить выполнение условий Парижского соглашения по защите климата, подписанного в 2015 году. Тогда 190 стран мира обязались принимать меры для того, чтобы не допустить глобального потепления.