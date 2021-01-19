Нужно двигаться два раза быстрее, чтобы наверстать прошлый год - историк

В 2020 году важных для государства точек невозврата не было. Это был год паузы.
Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал историк Сергей Громенко.
"Произошло много проблем - погибшие на фронте, пострадавшие от взрыва дома в Киеве, Антоненко год сидит в СИЗО. Но это - выборочные моменты. Если бы писал современную историю Украины, 2020 год назвал бы "большой паузой", - объясняет эксперт.
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По его словам, весной вступили в неудачную борьбу с пандемией.
"С тех пор все процессы остановились - экономические, общественные, политические, военные. Но перерыв не решает проблемы, только откладывает и повышает цену решения. Теперь вынуждены бежать вдвое быстрее, чтобы наверстать потерянное время", - добавляет Сергей Громенко.
Полное интервью с Сергеем Громенко читайте в выпуске от 21 января.
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