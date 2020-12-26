Новый штамм Covid-19 нашли уже в 8 странах

 
Ексклюзивы
1/5
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Просмотров: 4050
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 387
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 441
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17973
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 864
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2592
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2214
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Фото
Все фото
9
9
6
7
20
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
Наталья Яременко делает рождественские украшения из экоматериалов
Наталья Яременко делает рождественские украшения из экоматериалов
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Город под &quot;одеялом&quot;: впечатляющие фото заснеженного Киева
Город под "одеялом": впечатляющие фото заснеженного Киева
Видео
Все видео
Полиция спела "Щедрик"
Полиция спела "Щедрик"
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
В Украину вернулся политзаключенный Шумков. Он провел 4 года в заключении
В Украину вернулся политзаключенный Шумков. Он провел 4 года в заключении
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Создали браслет-антисептик - как он работает
Создали браслет-антисептик - как он работает
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 315
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17973
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 297
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1323
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1971
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 135
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
суббота, 26 декабря 2020 04:49

Новый штамм Covid-19 нашли уже в 8 странах

  Комментировать
Новый штамм Covid-19 нашли уже в 8 странах
Новый штамм нашли уже в 8 странах. Фото: Reuters

Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.

Необходимо усилить защитные меры, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в Twitter.

"Восемь стран в Европейском регионе идентифицировали новый вариант Covid-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры", – написал он.

Клюге призвал соблюдать дистанцирование и носить маски.

Новый штамм коронавируса, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаружили еще один новый штамм коронавируса

Напомним, недавно Япония отчиталась о том, что нашла больных новым штаммом коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новый штамм Covid-19 нашли уже в 8 странах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 46910
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
8
 4 Просмотров: 14238
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
5
 Просмотров: 13186
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
6
 1 Просмотров: 12222
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
8
 Просмотров: 7902
Общество
Полиция спела "Щедрик"
Полиция спела "Щедрик"
 Просмотров: 36
В киевском метро появятся вагоны со сквозным проходом
В киевском метро появятся вагоны со сквозным проходом Просмотров: 54
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации" Просмотров: 216
Поздравлений на Софийском Соборе больше не будет
Поздравлений на Софийском Соборе больше не будет Просмотров: 108
Пророссийские боевики обстреляли частный сектор на Донбассе
Пророссийские боевики обстреляли частный сектор на Донбассе Просмотров: 117
Больше всего комментируют
4
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
3
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
2
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
2
Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена
1
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
Голосов: 54589
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть