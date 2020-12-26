Новый штамм Covid-19 нашли уже в 8 странах

Новый штамм нашли уже в 8 странах. Фото: Reuters

Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.

Необходимо усилить защитные меры, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в Twitter.

"Восемь стран в Европейском регионе идентифицировали новый вариант Covid-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры", – написал он.

Клюге призвал соблюдать дистанцирование и носить маски.

Новый штамм коронавируса, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп.

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Напомним, недавно Япония отчиталась о том, что нашла больных новым штаммом коронавируса.