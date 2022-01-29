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суббота, 29 января 2022 09:50

Новый рекорд Covid-19: за сутки заболели более 37 тыс. украинцев

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Новый рекорд Covid-19: за сутки заболели более 37 тыс. украинцев
Третий день подряд фиксируют рекордное количество заболевших коронавирусом. Фото: ua.news

Третий день в Украине регистрируют рекордное количество инфицирований Covid-19.

За сутки 28 января зафиксировали 37 351 случаев болезни. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди новых больных – 5 341 ребенок и 806 медработников.

Госпитализировали за сутки 3 340 человек. Выздоровели за сутки 7 163 человека, летальных исходов – 149.

Больше всего летальных исходов – в Сумской (15), а также Львовской (12) областях. По 10 больных скончались в Запорожской, Киевской и Тернопольской областях.

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За все время пандемии в Украине общее количество смертей в результате коронавируса превысило 100 тысяч человек.

Больше всего новых случаев обнаружили на Львовщине (3 791), Одесщине (2 598), Ивано-Франковщине (2 572) и в Киеве (2 418).

За все время пандемии в Украине обнаружили 4 017 961 случай коронавируса, умер 100 031 больной, выздоровело 3 615 257 человек, провели ПЦР-тестирований – 17 942 426.

28 января вакцинировали 78 564 человека. Первую дозу получили 27 672 человека, вторую дозу - 23 712 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу - 26 444 человека.

С начала вакцинальной кампании привили 15 306 059 человек, из них получили первую дозу - 15 306 057 человек, получили две дозы - 14 600 434 человека, получили дополнительную дозу - 16 362 человека, бустерную дозу - 322 543 человека. В общей сложности провели 30 245 396 прививок.

На утро 28 января в Украине две области находятся в красной зоне карантина. Это Ивано-Франковская и Ровенская. На пороге покраснения еще два региона.

27 января в Украине зафиксировали 34 408 случаев Covid-19 – это второй антирекорд. Госпитализировали 3 342 человека, умерли 144 пациента, выздоровели 6 142 человека.

26 января в Украине зафиксировали 32 393 случаев заболевания Covid-19 – это был резкий скачок и абсолютный максимум за 2 года пандемии. В больницу положили 3016 человек, умерли 154 больных, выздоровели 5237 человек.

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