Новый обмен пленными нуждается в тишине — Денисова

Укрінформ Людмила Денисова рассказала о новом этапе обмена пленными

Следующий этап обмена удерживаемыми между Украиной и Россией находится на фазе согласования.

Переговоры об обмене сейчас ведутся на двух площадках – в Минском и "нормандском форматах", передает Укринформ.

"113 граждан Украины сейчас находятся в России и оккупированном Крыму, 89 из них – это крымские татары. Безусловно, я там, где могу, поднимаю вопрос их освобождения. Украина много работает в этом направлении, и уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать. Такой процесс требует тишины", - подчеркнула Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в кулуарах совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве.

Вся работа, которая ведется от мая - с первого дня президентства Зеленского, - будет завершена тем, что все наши граждане и наши территории будут освобождены, отметила Денисова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Денисова предположила, почему Путин отдал политзаключенных

Украина готовит списки для следующего этапа обмена пленными. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на 16-й встрече "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве.