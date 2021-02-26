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пятница, 26 февраля 2021 20:20

Новый канал Медведчука отключают

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Новый канал Медведчука отключают
Телеканал отключают от спутника и кабеля. Фото: detector.media

Телеканал "Первый независимый" отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях.

Он запустил вещание в 18:00, сообщает "Детектор медиа".

Канал вещал через спутник, и на YouTube каналах Zik, NewsOne и "112 Украина". Ведущие в эфире заявили, что канал также будет доступен на сайте и в кабеле, в пакетах провайдеров "Триолан" и "Воля".

Анонсировали появление большинства программ и форматов, которые выходили на каналах медиахолдинга нардепа Тараса Козака, попавших под санкции.

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Через 1 час после начала вещания телеканал отключили на спутнике и начали отключать в кабельных сетях. Работники канала написали об этом в соцсетях.

Телеканал продолжает вещание в интернете.

26 февраля начал вещание телеканал "Первый независимый". Его купили представители медиагруппы нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Бывший ведущий NewsOne и совладелец медиахолдинга "Новости" Руслан Коцаба сообщил, что для канала обустроили студию в Киеве.

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