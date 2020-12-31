Новый год встретим с циклоном Кира. Когда придет похолодание

Новый год будем встречать с дождем и плюсовой температурой воздуха. Похолодание ориентировочно предполагается с 4 января. Фото: pixabay.com

Новый год будем встречать с циклоном Кира. Он принесет осадки, но преимущественно дождь.

Циклон сначала сядет на западные области Украины, однако в течение дня 1 января его фронта распространятся на большую часть территории. И поэтому дожди пройдут практически повсеместно, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Только восточная часть Украины продержится дольше без осадков и уж на поздний вечер влажный воздух дойдет и туда. В Карпатах и ​​местами на западе Украины, где немного снизится температура воздуха, возможен мокрый снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будем радоваться ранней весне - какими будут погода и урожай

В новогоднюю ночь небольшие "минусы" возможные в восточных областях и в Карпатах. На остальной территории +1 +5 градусов. Днем 1 января в Украине предполагается +4 +10 градусов, на юге +7 +12, в Крыму до +14 градусов. На Востоке и Западе максимально в первый день Нового года 0 +4 градуса.

В Киеве в новогоднюю ночь ожидается до +5 градусов, без осадков, под утро появится дождь, дойдет циклон с фронтами. Днем будет сыро и тепло, до +7 +9 градусов.

Похолодание ориентировочно предполагается с 4 января.

Январь 2021 года будет немного теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 2-2,5 ° выше средних значений. Месячное количество осадков в январе будет в пределах средних многолетних значений, отмечают синоптики. Так, их месячное количество ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм.