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четверг, 23 января 2020 07:43

Новосад объяснила свое высказывание о малой зарплате

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Новосад объяснила свое высказывание о малой зарплате
Анна Новосад отметила, что сейчас в среднем ее зарплата составляет 36 тысяч гривенbegemot.media

Министерство образования и науки Анна Новосад назвала "неудачным формулировкой" свое заявление о том, что зарплаты в 36 тысяч гривен в месяц недостаточно для человека, который хочет думать о своем будущем.

"Я понимаю, что формулировка в моем интервью было неудачным. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", — заявила Новосад.

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Новосад отметила, что поддерживает позицию Кабмина о соответствии зарплаты чиновников "конкретным результатам их работы".

"Для меня должность министра-это точно не способ получения больших доходов. Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс. грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс. грн, или работа ученых на 0,75% ставки. Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, что мы больше дискутируем с Кабмином и Минфином", – написала министр.

Анна Новосад заявила, что ей хватает ее зарплаты, чтобы нормально жить, но как для человека, которая должна думать о будущем, этого недостаточно. Она отметила, что сейчас в среднем ее зарплата составляет 36 тысяч гривен.

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