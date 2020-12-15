Новогодняя ночь 2021-го: с кем ее лучше встретить, чтобы призвать в свою жизнь успех и деньги

Посетить родителей и старших членов семьи лучше в обед 1 января. Фото: pixabay.com

Новогоднюю ночь посвятите национальным традициям. Не подражайте чужой культуре, если есть такая богатая собственная. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"31 декабря в 4:00 Сатурн, который является планетой Украины, будет в первых градусах Водолея, - говорит астролог. - Там он находится в гороскопе нашего государства. В этот день закладывается фундамент развития нашей страны на 30 лет. Поэтому в этот день нужно особенно желать Украине добра, благополучия, развития и успеха на следующие 30 лет".

По словам астролога, длится год Крысы. Год Быка по китайскому календарю начнется 12 февраля, так что угождать его хозяину пока не стоит.

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"Соберитесь за праздничным столом с друзьями и людьми, которые заряжают вас хорошим настроением, - советует Елена. - Семейные вечеринки в этот вечер не стоит делать, потому что могут вспыхивать конфликты между поколениями. Если дети хотят праздновать отдельно, не возражайте. Только убедитесь, что они будут в хорошей компании. Посетить родителей и старших членов семьи лучше в обед 1 января".

Если хотите призвать в свою жизнь успех и деньги, соберите за праздничным столом друзей, которым доверяете, а дом и елку украшайте яркими игрушками красных и желтых цветов.

Стало известно, какое будущее ждет Украину 2021 года.