Новогодняя елка рухнула после концерта Олега Скрипки

В столичном аэропорту "Борисполь" упала на пол огромная новогодняя елка, украшенная игрушками и лентами.

О причинах инцидента и нанесенном ущербе не сообщается, передает в Facebook dtp.kiev.ua.

Возможно, новогоднее дерево потеряло устойчивость во время концерта Олега Скрипки и Le Grand Orchestra, который начался в воскресенье, 23 декабря, в 17:00.

Автор: http://dtp.kiev.ua/ Елка упала в аэропорту Борисполь

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В прошлом году 3 упало 12-метровая главная елка райцентра Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Разбились почти все праздничные игрушки и иллюминация. Причиной падения назвали плохо закрученные болты на металлической конструкции, которая удерживала дерево.