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пятница, 15 ноября 2019 13:46

Новое доказательство того, что Россия спонсирует терроризм

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Новое доказательство того, что Россия спонсирует терроризм
Владимир Горбач: Украина должна приготовиться к тяжелой юридической и дипломатической работы. Фото: UA.TV

Запись, которую обнародовала Международная следственная группа, подтверждает тот факт, что Россия руководила боевиками на момент сбивания "Боинга". Это является очередным доказательством, что именно Кремль должен нести ответственность за эту трагедию.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Владимир Горбач.

"Украина уже подала иск, где обвиняет РФ в спонсорстве терроризма. Его рассматривает Международный суд в Гааге. Выводы следственной группы по "Боингу" могут стать еще одним аргументом, подтверждающим украинскую позицию. Стоит настаивать, чтобы Гаагский трибунал пригласил материалы этой записи и приобщил к делу, - считает международник.

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Если Россию признают государством-спонсором террористов, это будет иметь, в первую очередь, политико-дипломатические последствия, объясняет Горбач.

"Она станет страной-изгоем. В такой ситуации западным лидерам будет гораздо труднее заигрывать с Москвой, как это делает сейчас Дональд Трамп или Эммануэль Макрона. Однако должны понимать, что такие дела в суде рассматривают годами. Если Украина хочет ускорить этот процесс, надо приготовиться к тяжелой юридической и дипломатической работе", - добавляет эксперт.

Объединенная следственная группа, расследующая сбитие малайзийского "Боинга" над Донбассом в июле 2014-го, обнародовала новые доказательства. Речь идет о записи разговора двух боевиков. Один - россиянин, другой называет себя "комендантом" Макеевки. Ее сделали в начале июля.

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Дата
15
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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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