Новинский объяснил, почему не согласен с решением Вселенского патриархата

Нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский раскритиковал решение Вселенского патриархата.

Нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что решение Синода Вселенского патриархата о поддержке предоставления автокефалии Украинской церкви "грозит большим церковным расколом в православном мире".

По словам Новинского, решение Синода продиктованы исключительно политическими мотивами. "В течение ближайших 100-200 лет ни о каком единстве православия не может быть и речи. Здесь исключительно политические мотивы как украинской стороны, так и Вселенского патриарха", - сказал он в эфире телеканала "Украина".

"Это все равно, что сегодня Великобритания отменила независимость Индии", - заявил нардеп.

Кроме этого, он утверждает, что Вселенский патриархат не имеет права снимать анафему с патриарха Филарета.

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"Согласно церковным законам, анафему может снять только та церковь, которая ее накладывала. Отменять эти законы не может ни патриарх Варфоломей, ни какие-либо другие патриархи. Отменять или менять церковные законы может только Вселенский собор.

А то, что произошло, - это все равно что, если бы Печерский суд отменил решение американского суда. На Филарете лежит страшный грех раскола. Этот грех смывается только покаянием этого человека", - сказал Новинский.

По словам политика, срок давности споров по вопросу отмены документа о присоединении Киевской метрополии к Русской церкви от 1686 года прошел еще 300 лет назад.

"По тем же церковным законам, срок давности споров по поводу границ метрополий, относительно того, как присоединялась церковь и по каким причинам, составляет 30 лет. Прошло 330 лет.

За это время многое изменилось. Киевская метрополия, которая была в тех границах, составляет 1/3 от нынешней территории Украины. Тогда не было ни Одесской, ни Херсонской, ни Николаевской, ни Крымской, ни Донецкой, ни Харьковской епархии в составе метрополий. Что с этим делать?", - добавил он.

В четверг Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария. Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви. В УПЦ МП потребовали анафемы для Варфоломея за решение по Украине. РПЦ угрожает разорвать связи с Константинополем из-за томоса для Украины. В УПЦ КП надеются на получение томоса уже в ноябре.