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среда, 02 октября 2019 20:23

Новая власть не имеет стратегии, слышим только противоречивые лозунги - Бекешкина

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Новая власть не имеет стратегии, слышим только противоречивые лозунги - Бекешкина
Ирина Бекешкина: Есть возможность проводить реформы. Но нет общей стратегии. Фото: Сергей Старостенко

Сейчас есть большие шансы и большие риски. Очень важно, какую стратегию выберет эта власть. Пока до конца не представляем себе ее.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Президент имеет абсолютное большинство в Верховной Раде, которая готова голосовать за нужные законы. Правительство создано не по квотному принципу. С его членами не надо договариваться. Это вроде команда единомышленников. Есть возможность проводить реформы. Это - плюс", - считает эксперт.

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Но, по ее словам, мы до сих пор не понимаем, что именно планирует делать это власть.

"Нет общей стратегии. Видим отдельные шаги. На выборы политические силы обычно готовят программы. "Слуга народа" не представлял такого документа. Кабмин тоже должен идти с программой. Однако пока слышим только лозунги, иногда - противоречивы. Премьер-министр говорит, что за пять лет украинская экономика должна вырасти на 40 процентов. То есть по восемь в год. А в проекте бюджета на 2020-й прописаны четыре процента", - добавляет Ирина Бекешкина.

Полное интервью с Ириной Бекешкиной читайте в журнале "Країна" от 3 октября.

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02
октября

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