Носовые кровотечения и аллергия - медицинский гороскоп на 8 мая

 
Ексклюзивы
1/5
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 450
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
1 Просмотров: 1459
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 4194
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 450
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 729
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 2871
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 693
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1251
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 24669
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
7
5
24
20
11
Какие подарки порадуют каждую маму
Какие подарки порадуют каждую маму
&quot;Эмиграция началась с конкурса красоты&quot; - украинка поразила историей переезда в США
"Эмиграция началась с конкурса красоты" - украинка поразила историей переезда в США
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
Певческое поле &quot;утонуло&quot; в тюльпанов разнообразии: яркая фотоподборка
Певческое поле "утонуло" в тюльпанов разнообразии: яркая фотоподборка
День матери - когда праздник и почему он важен
День матери - когда праздник и почему он важен
Видео
Все видео
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 585
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1296
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 828
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 486
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 576
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
суббота, 08 мая 2021 08:35

Носовые кровотечения и аллергия - медицинский гороскоп на 8 мая

  Комментировать
Носовые кровотечения и аллергия - медицинский гороскоп на 8 мая
От стресса может проявиться бессонница. Фото: pixabay.com

8 мая не ешьте поздно вечером. Может надоедать ощущение тяжести в желудке. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"От стресса может проявиться бессонница, - говорит астролог. - Будет ворчать в животе. Ограничьте количество хлеба, воздержитесь от употребления бобовых. Перенесите операцию. Она пройдет с осложнениями. Сердце плохо будет реагировать на введение наркоза. Из-за повышенного давления может открыться носовое кровотечение. Не используйте малознакомые фармпрепараты. Спровоцируете аллергию. Берегитесь уличных животных. Они будут вести себя агрессивно".

Овен

Уделите больше внимания личной гигиене. Хорошо мойте руки после пребывания на улице. Берегитесь заболевания вирусным гепатитом.

Телец

Держите ноги в тепле. Не провоцируйте появления простуды и насморка. Больным циститом стоит следить за самочувствием.

Близнецы

Следите за работой сердца. Больных будет беспокоить одышка. Здоровым людям следует снизить интенсивность занятий в тренажерном зале.

Рак

Берегите горло от простуды. Меньше разговаривайте на улице. Можно потерять голос.

Лев

Проведите профилактику легочных заболеваний. Начните утро с дыхательной гимнастики. Хорошо проветривайте жилое помещение.

Дева

Повышается чувствительность к фармпрепаратам. Снижайте привычную дозу их приема. Откажитесь от употребления алкогольных напитков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период

Весы

Возможны спазматические сужение желчегонных протоков. Будут возникать симптомы отравления. Перейдите на диетическое питание. Примите теплую ванну.

Скорпион

Будет наблюдаться общая слабость организма. Не стоит принимать тонизирующих препаратов. Попробуйте хорошо выспаться за эти дни.

Стрелец

Будьте осторожны с приемом биологически активных добавок к пище. Внимательно читайте инструкцию по их применению. Остерегайтесь подделок.

Козерог

Обостряются болезни щитовидной железы. Повышается внутренняя тревожность. Попейте успокоительное. Уменьшайте физические нагрузки.

Водолей

Нельзя экспериментировать с новыми диетами. Еда хуже будет усваиваться. Голодать опасно. Пейте много чистой воды.

Рыбы

Ухудшается мозговое кровоснабжение. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь.

Астролог рассказала, для кого эти выходные станут особенными.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Носовые кровотечения и аллергия - медицинский гороскоп на 8 мая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Тараканьи бега придумали эмигранты

Сегодня отмечают День памяти и примирения

Композитора избили до смерти по дороге из кафе

Самое читаемое
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 24633
Бывшая участница &quot;ВИА Гры&quot; вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини
Бывшая участница "ВИА Гры" вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини Просмотров: 14481
Актриса &quot;Квартала&quot; топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
Актриса "Квартала" топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 5607
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
13
 Просмотров: 4194
Гороскоп на 7 мая: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 7 мая: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 4131
Общество
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
 Просмотров: 567
Приметы 8 мая: не отказывайте себе ни в чем
Приметы 8 мая: не отказывайте себе ни в чем Просмотров: 477
Церковный праздник 8 мая. Что сегодня нельзя делать
Церковный праздник 8 мая. Что сегодня нельзя делать
 Просмотров: 1161
Именинники 8 мая: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка.
Именинники 8 мая: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка.
 Просмотров: 153
Какие подарки порадуют каждую маму
Какие подарки порадуют каждую маму
7
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
38
Ахметов за год разбогател почти втрое
13
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
5
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 56155
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть