Носовые кровотечения и аллергия - медицинский гороскоп на 8 мая

От стресса может проявиться бессонница. Фото: pixabay.com

8 мая не ешьте поздно вечером. Может надоедать ощущение тяжести в желудке. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"От стресса может проявиться бессонница, - говорит астролог. - Будет ворчать в животе. Ограничьте количество хлеба, воздержитесь от употребления бобовых. Перенесите операцию. Она пройдет с осложнениями. Сердце плохо будет реагировать на введение наркоза. Из-за повышенного давления может открыться носовое кровотечение. Не используйте малознакомые фармпрепараты. Спровоцируете аллергию. Берегитесь уличных животных. Они будут вести себя агрессивно".

Овен

Уделите больше внимания личной гигиене. Хорошо мойте руки после пребывания на улице. Берегитесь заболевания вирусным гепатитом.

Телец

Держите ноги в тепле. Не провоцируйте появления простуды и насморка. Больным циститом стоит следить за самочувствием.

Близнецы

Следите за работой сердца. Больных будет беспокоить одышка. Здоровым людям следует снизить интенсивность занятий в тренажерном зале.

Рак

Берегите горло от простуды. Меньше разговаривайте на улице. Можно потерять голос.

Лев

Проведите профилактику легочных заболеваний. Начните утро с дыхательной гимнастики. Хорошо проветривайте жилое помещение.

Дева

Повышается чувствительность к фармпрепаратам. Снижайте привычную дозу их приема. Откажитесь от употребления алкогольных напитков.

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Весы

Возможны спазматические сужение желчегонных протоков. Будут возникать симптомы отравления. Перейдите на диетическое питание. Примите теплую ванну.

Скорпион

Будет наблюдаться общая слабость организма. Не стоит принимать тонизирующих препаратов. Попробуйте хорошо выспаться за эти дни.

Стрелец

Будьте осторожны с приемом биологически активных добавок к пище. Внимательно читайте инструкцию по их применению. Остерегайтесь подделок.

Козерог

Обостряются болезни щитовидной железы. Повышается внутренняя тревожность. Попейте успокоительное. Уменьшайте физические нагрузки.

Водолей

Нельзя экспериментировать с новыми диетами. Еда хуже будет усваиваться. Голодать опасно. Пейте много чистой воды.

Рыбы

Ухудшается мозговое кровоснабжение. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь.

Астролог рассказала, для кого эти выходные станут особенными.