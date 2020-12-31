Ночью в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

В Киеве зафиксировали самую теплую за 17 лет ночь.

В Киеве ночь на 30 декабря оказалась самой теплой за 17 лет. В этот период температура не опустилась ниже 4,5°С.

"Предварительное рекордное значение + 3,0°С 2003 превышено на 1,5°С", - говорится в заметке на Facebook-странице Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обновили прогноз погоды на Новый год и первые дни 2021 года

В последние дни декабря 2020 года, на Новый год и в начале января 2021 погода будет по-весеннему теплой. Похолодание с морозами в Украину придет на Рождество.