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четверг, 31 декабря 2020 03:00

Ночью в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

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Ночью в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
В Киеве зафиксировали самую теплую за 17 лет ночь.

В Киеве ночь на 30 декабря оказалась самой теплой за 17 лет. В этот период температура не опустилась ниже 4,5°С.

"Предварительное рекордное значение + 3,0°С 2003 превышено на 1,5°С", - говорится в заметке на Facebook-странице Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обновили прогноз погоды на Новый год и первые дни 2021 года

В последние дни декабря 2020 года, на Новый год и в начале января 2021 погода будет по-весеннему теплой.

Похолодание с морозами в Украину придет на Рождество.

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