Ночью +9 градусов - что будет с погодой в Украине на выходных

На выходных в Украину придет похолодание. Фото: Народная правда

На выходных в Украине будет существенное похолодание. Температура ночью может снизиться до +9 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

В субботу, 29 июня, в Украине в течение дня ожидается +18 ... + 23 градуса, в воскресенье потеплеет до +22...+ 26 градусов. На Западе - до +29 градусов, на востоке и юго-востоке, в Запорожье, например, предполагается +21...+ 24 градуса. Ночью температура воздуха снизиться до +9...+ 14 градусов.

"Периодические небольшие дожди возможны, однако осадки будут успешно чередоваться с солнцем, которого также достаточно. То есть, сильных ливней не будет на выходных", - написала Диденко.

В субботу в столице ожидается +20...+ 22 градуса, в воскресенье +23...+ 25 градусов. В ночные часы - + 11...+ 14 градусов. Есть вероятность небольших дождей.



1 июля жара вновь вернется в Украину, однако 2 июля она удержится только на юге, а в большинстве областей ослабнет.

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В июле прогнозируют жару по всей территории Украины. 4-6 июля пройдут дожди. В августе проливных дождей станет больше. На них стоит рассчитывать 2-4 августа. С 16 августа жара постоянно чередоваться с дождями. При таких температурных качелях следует остерегаться бурь.