Ночные морозы никуда не денутся - как еще удивит погода в последнюю неделю марта

В Украину придет потепление до +12. Фото: pixabay.com

В Украине начнет возвращаться весеннее тепло, а снег прекратится. Днем воздух будет прогреваться до +8...12°C, но ночью еще немного поморозит. Столбики термометров будут опускаться в среднем до -3°C.

По прогнозу Укргидрометцентра, 26 марта еще будет умеренно прохладным, а вот с 27 будет теплеть на несколько градусов, В некоторых областях Левобережья возможен дождь. На остальной территории Украины без осадков.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.

ЗАПАД

26 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха днем ​​+4...+9°C, ночью -1...6°C.

В Карпатах сухо. Температура днем ​​-3...+2°C, ночью -4...9°C.

27 марта - переменная облачность. Без осадков. Днем +9...14°C, ночью -4...+1°C.

28 марта - облачно с прояснениями. Дожди. Среди дня +6...11°C, ночью 0...+5°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая погода будет на Пасху

ВОСТОК

26 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Температура днем ​​+4...+9°C, ночью -3...+2°C.

27 марта - переменная облачность. Сухо. Температура днем ​​+5...10°C, ночью -3...+2°C.

28 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Среди дня +6...11°C, ночью -3...+2°C.

ЦЕНТР

26 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +4... +9°C, ночью -4...+1°C.

27 марта - переменная облачность. Без осадков. Температура днем ​​+6... +11°C, ночью -3...+2°C.

28 марта - облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь. Днем +7...12° C, ночью до -3°C.

СЕВЕР

26 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +4...+9°C, ночью -1...6°C.

27 марта - переменная облачность. Без осадков. Днем +5 ... 10°C, ночью -3...+2°C.

28 марта - переменная облачность. Без осадков. Днем +5...10°C, ночью -1...+2°C.

ЮГ И КРЫМ

26 марта - облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, гололедица. Порывы ветра до 12 м/с. Днем +3...8°C, ночью -3...+2°C.

27 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +7...12°C, ночью до -2°C.

28 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +7...12°C, ночью -2...+3°C.

КИЕВ

26 марта - переменная облачность. Без осадков. Днем +7...+9°C, ночью -1...3°C.

27 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +8... 10°C, ночью 0... +2°C.

28 марта - переменная облачность. Днем дождь. Днем +8... +10°C ночью до +2°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 МАРТА - 1 АПРЕЛЯ

29-30 марта - облачно с прояснениями. На Левобережье дождь, в остальных регионах пережавно без осадков. Температура днем ​​+6 ... +12°C. Ночью -2...+3°C.

31 марта-1 апреля - переменная облачность. Дождь возможен на Левобережье. Днем +6...+12°C. Ночью -2...+3°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В МАРТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, -16,5°C, зафиксировали 26 марта 1962 в Луцке. Наивысшую, + 26,4°C, в 1937-м в Симферополе.

Снегопад прошел в Лохвице Полтавской 26 марта 1980-го. Выпало до 25 мм осадков.

Шквальный ветер был в Геническе Херсонской 26 марта 2001-го. Достигал скорости 28 м/с.

Сильный дождь прошел в Плая на Закарпатье 26 марта 1983-го. Выпад до 39 мм осадков.

Значительная часть территории Украины окажется завтра под влиянием антициклона Маргарет. Пятница постепенно начнет давать надежду на потепление. Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +6...12°С, хотя ближайшей ночью еще удержится мороз.