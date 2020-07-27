Нидерланды установили обязательный карантин для украинцев

Украинцы будут проходить карантин в Нидерландах. Фото: Украинская правда

Власти Нидерландов призывают к двухнедельной самоизоляции граждан, возвращающихся из стран, где зафиксировано большое количество случаев инфицирования Covid-19, в их число входит и Украина.

"В связи с высоким риском распространения коронавируса, правительство призывает к 14-дневному карантину по прибытии в Нидерланды из страны, которая имеет оранжевый или красный код", - отметили в МИД Нидерландов.

Соответствующие рекомендации министерство подготовило по каждой страны.

Украина входит в перечень стран, по возвращении из которых двухнедельный карантин является обязательным.

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Напомним, ранее похожи меры по противодействию коронавируса сделала Австрия.