Ни ОПЗЖ, ни России - скандальная профессор-русофилка пожаловалась, что никому не нужна

Бывшая профессорка кафедры культурологии Педагогического университета имени Драгоманова, поэтесса-русофилка Евгения Бильченко пожаловалась, что стала "никем".

"С января месяца я сидела и с любопытством ждала, кто меня подберёт. Сначала полагала, что оппозиция. Типа журналистом. Но что-то в "ОПЗЖ" во мне смущает. Потом, - что Россия, но матушку мою тоже что-то во мне смущает", -- написала она в Facebook.

Бильченко добавила, что подмога так и не пришла.

Автор: скрин с Facebook. Профессор-русофилка жалуется, что никому не нужна.

"Помните преподавательницу Евгению Бильченко, которая несла украинофобскую дичь, называла Украину колонией и хвасталась дружбой с боевиками ДНР? Некоторое время назад ее уволили из НПУ им. Драгоманова, и вдруг оказалось, что Бильченко не нужна своим соратникам по "русскому миру", - отреагировал на ее сообщение украинский журналист Денис Казанский.

"Невероятно! Никогда такого не было, и вот опять", - добавил Казанский.

Скандал вокруг Педагогического универститу в Киеве и Евгении Бильченко разгорелся зимой в этом году. Профессорка опубликовала в соцсети сообщение, где раскритиковала переход сферы обслуживания на украинский язык. Ее слова вызвали возмущение среди студентов. В июле Бильченко уволили из университета.