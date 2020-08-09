Ни один медик не заболел - главврач Винницкой ЦРБ, которая получила 3,5 тысячи костюмов от Порошенко рассказала, что в апреле было всего 25 противочумных костюмов 70-х-80-х годов

Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org

Благодаря Фонду Петра Порошенко, который с начала эпидемии передал в Винницкую центральную районную клиническую больницу 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов, ни один медик здесь не заболел.

Об этом рассказал главный врач Александр Кривовяз во время встречи коллектива медучреждения с Петром и Марина Порошенко. Сегодня они передали больнице еще 200 костюмов и защитные противовирусные очки.

Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org

"Сегодня от всего коллектива мы благодарим Фонда Петра Порошенко, который еще в апреле предоставил нам такую ​​помощь. Оказывали помощь по всей Украине, я знаю. До начала эпидемии у нас было исторических 25 противочумных костюмов с 70-80 лет. И так мы должны начинать свою работу ", - рассказал врач.

Он сообщил, что многопрофильную больницу, которая обслуживает 100 000 жителей района, обязали оперативно стать инфекционным заведением для приема больных средней тяжести и тяжелых. "Мы превратились за 2 недели. Мы получили от Фонда Порошенко 3,5 тысячи костюмов, это кроме масок и других средств индивидуальной защиты. Благодаря этому у нас ни один сотрудник не заболел на COVID-19 ", - отметил главный врач.

Он также поблагодарил Фонд Порошенко за восстановлены по всей стране аппараты ИВЛ. "Когда их вообще не было. И пока, похоже, до сих пор нет. И благодарим самое главное - за мобильную цифровую рентген установку. Мы можем делать рентген в каждой палате ", - отметил Александр Кривовяз.

Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org

Он также напомнил, что благодаря поддержке Алексея Порошенко с 2016 года в больнице капитально отремонтировали гинекологическое, ЛОР отделение, родильное отделение, отделение экстренной и неотложной медицинской помощи, утеплили фасад и отремонтировали крышу. А больше санитарки благодарны за новый лифт, рассказывает главврач. "Здание старое, с 1965 года до 2017 года наши санитарочки носили пациентов тяжелых на носилках на третий этаж", - вспоминает руководитель больницы.

"Неоценима помощь, и самое главное - что мы были защищены", - отметил он.

"Это мы с Мариной и нашей командой сегодня здесь, чтобы вас поблагодарить", - отметил пятый Президент.

Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org

"Я постоянно спрашиваю нашу команду - в тех больницах, где мы взяли шефство, очень важно, чтобы врачи не заболели. Потому что если заболеют врачи - некому будет лечить. Это для меня как воины на фронте. Первое - ты их защитить, а потом они будут защищать наше государство. Именно поэтому направили средства в Китай, заключили контракты на 100 000 костюмов. 30000 нам из Китая дали, а 70 000 наших костюмов перекупили россияне. Мы тогда поехали в Корею, купили там. И вообще больше 130 000 костюмов было завезено для всей Украины ", - сообщил Порошенко. Он также отметил, что более 50 аппаратов ИВЛ были отремонтированы и снабжены расходники. При этом, отмечает лидер "Европейской Солидарности", так называемого "Коронавирусная фонда" власть не купила ни одного аппарата ИВЛ.

"Из собранных 63 миллиардов гривен из государственного бюджета в фонд борьбы с коронавируса - из них закуплено ноль аппаратов ИВЛ. Как это так? Куда же вы дели эти деньги? Их направили на финансирование не врачей, а силовиков и на дороги. Почему средства из фонда борьбы с коронавируса идут не на защиту врачей, не в закупку медицинского оборудования, средств защиты, а на дороги? ", - возмущается Порошенко.

Он отметил, что только 3 миллиарда из фонда были распределены на медицинские сферу, а остальные не имеет отношения к коронавируса - несмотря на то, что статистика последних недель неутешительная.

"Они говорили, что преодолели коронавирус. А сколько сегодня заболели по стране? Почти полторы тысячи. Это исторический максимум. И вчера был вчерашний максимум. А позавчера был позавчерашний исторический максимум. Эпидемия идет. Они видосикы показывают. И конечно, мы не можем оставаться равнодушными. Поэтому сегодня место нашей команды здесь, с вами ", - отмечает Порошенко.

Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org

Он также в очередной раз напомнил, что одним из самых эффективных мер во время эпидемии является массовое тестирование. "Мы требовали, чтобы и тесты были. Тесты бесплатные, и в первую очередь врачам, учителям, воспитателям в детских садах. Мы привезли первые 5000 тестов - и сразу же обнаружили очень много положительных тестов ", - напомнил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также отметил, что фракция в парламенте будет бороться за внедрение общего страхования медиков от коронавируса. "Мы будем биться для того, чтобы реализовать мою законодательную инициативу, чтобы застраховать врачей. Это очень хорошо, что у вас пока нет заболевших. И надеюсь, что их не будет. Но если врач заболел, как и воин на фронте, он должен быть застрахован. Заболел при выполнении своих обязанностей - государство и страховая компания должны выплатить компенсацию ", - убежден Порошенко. Он отметил, что медики должны получать реальные доплаты за работу в условиях пандемии, а деньги "Коронавирусная фонда" должны расходоваться исключительно на медицинскую сферу.

Как известно, с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10000 антивирусных очков, советов 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен