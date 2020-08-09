Ни один медик не заболел - главврач Винницкой ЦРБ, которая получила 3,5 тысячи костюмов от Порошенко рассказала, что в апреле было всего 25 противочумных костюмов 70-х-80-х годов

 
Ексклюзивы
1/5
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Просмотров: 1287
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 981
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 342
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2151
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1260
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18711
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3717
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6930
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
Фото
Все фото
7
20
5
14
13
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Видео
Все видео
Наплыв туристов - в сторону Одессы стоит огромная пробка
Наплыв туристов - в сторону Одессы стоит огромная пробка
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
"Махинация по разграблению государственного бюджета" - эксперт о продаже тюрем
"Махинация по разграблению государственного бюджета" - эксперт о продаже тюрем
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 990
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 342
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1593
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 711
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2151
Колонка
09 августа 2020
Просмотров: 18
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
воскресенье, 09 августа 2020 17:15

Ни один медик не заболел - главврач Винницкой ЦРБ, которая получила 3,5 тысячи костюмов от Порошенко рассказала, что в апреле было всего 25 противочумных костюмов 70-х-80-х годов
5

  Комментировать

  Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org
Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org

Благодаря Фонду Петра Порошенко, который с начала эпидемии передал в Винницкую центральную районную клиническую больницу 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов, ни один медик здесь не заболел.

Об этом рассказал главный врач Александр Кривовяз во время встречи коллектива медучреждения с Петром и Марина Порошенко. Сегодня они передали больнице еще 200 костюмов и защитные противовирусные очки.

  Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org
Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org

"Сегодня от всего коллектива мы благодарим Фонда Петра Порошенко, который еще в апреле предоставил нам такую ​​помощь. Оказывали помощь по всей Украине, я знаю. До начала эпидемии у нас было исторических 25 противочумных костюмов с 70-80 лет. И так мы должны начинать свою работу ", - рассказал врач.

Он сообщил, что многопрофильную больницу, которая обслуживает 100 000 жителей района, обязали оперативно стать инфекционным заведением для приема больных средней тяжести и тяжелых. "Мы превратились за 2 недели. Мы получили от Фонда Порошенко 3,5 тысячи костюмов, это кроме масок и других средств индивидуальной защиты. Благодаря этому у нас ни один сотрудник не заболел на COVID-19 ", - отметил главный врач.

Он также поблагодарил Фонд Порошенко за восстановлены по всей стране аппараты ИВЛ. "Когда их вообще не было. И пока, похоже, до сих пор нет. И благодарим самое главное - за мобильную цифровую рентген установку. Мы можем делать рентген в каждой палате ", - отметил Александр Кривовяз.

  Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org
Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org

Он также напомнил, что благодаря поддержке Алексея Порошенко с 2016 года в больнице капитально отремонтировали гинекологическое, ЛОР отделение, родильное отделение, отделение экстренной и неотложной медицинской помощи, утеплили фасад и отремонтировали крышу. А больше санитарки благодарны за новый лифт, рассказывает главврач. "Здание старое, с 1965 года до 2017 года наши санитарочки носили пациентов тяжелых на носилках на третий этаж", - вспоминает руководитель больницы.

"Неоценима помощь, и самое главное - что мы были защищены", - отметил он.

"Это мы с Мариной и нашей командой сегодня здесь, чтобы вас поблагодарить", - отметил пятый Президент.

  Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org
Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org

"Я постоянно спрашиваю нашу команду - в тех больницах, где мы взяли шефство, очень важно, чтобы врачи не заболели. Потому что если заболеют врачи - некому будет лечить. Это для меня как воины на фронте. Первое - ты их защитить, а потом они будут защищать наше государство. Именно поэтому направили средства в Китай, заключили контракты на 100 000 костюмов. 30000 нам из Китая дали, а 70 000 наших костюмов перекупили россияне. Мы тогда поехали в Корею, купили там. И вообще больше 130 000 костюмов было завезено для всей Украины ", - сообщил Порошенко. Он также отметил, что более 50 аппаратов ИВЛ были отремонтированы и снабжены расходники. При этом, отмечает лидер "Европейской Солидарности", так называемого "Коронавирусная фонда" власть не купила ни одного аппарата ИВЛ.

"Из собранных 63 миллиардов гривен из государственного бюджета в фонд борьбы с коронавируса - из них закуплено ноль аппаратов ИВЛ. Как это так? Куда же вы дели эти деньги? Их направили на финансирование не врачей, а силовиков и на дороги. Почему средства из фонда борьбы с коронавируса идут не на защиту врачей, не в закупку медицинского оборудования, средств защиты, а на дороги? ", - возмущается Порошенко.

Он отметил, что только 3 миллиарда из фонда были распределены на медицинские сферу, а остальные не имеет отношения к коронавируса - несмотря на то, что статистика последних недель неутешительная.

"Они говорили, что преодолели коронавирус. А сколько сегодня заболели по стране? Почти полторы тысячи. Это исторический максимум. И вчера был вчерашний максимум. А позавчера был позавчерашний исторический максимум. Эпидемия идет. Они видосикы показывают. И конечно, мы не можем оставаться равнодушными. Поэтому сегодня место нашей команды здесь, с вами ", - отмечает Порошенко.

  Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org
Фонд Порошенко передал в Винницкую ЦРБ 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Фото: eurosolidarity.org

Он также в очередной раз напомнил, что одним из самых эффективных мер во время эпидемии является массовое тестирование. "Мы требовали, чтобы и тесты были. Тесты бесплатные, и в первую очередь врачам, учителям, воспитателям в детских садах. Мы привезли первые 5000 тестов - и сразу же обнаружили очень много положительных тестов ", - напомнил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также отметил, что фракция в парламенте будет бороться за внедрение общего страхования медиков от коронавируса. "Мы будем биться для того, чтобы реализовать мою законодательную инициативу, чтобы застраховать врачей. Это очень хорошо, что у вас пока нет заболевших. И надеюсь, что их не будет. Но если врач заболел, как и воин на фронте, он должен быть застрахован. Заболел при выполнении своих обязанностей - государство и страховая компания должны выплатить компенсацию ", - убежден Порошенко. Он отметил, что медики должны получать реальные доплаты за работу в условиях пандемии, а деньги "Коронавирусная фонда" должны расходоваться исключительно на медицинскую сферу.

Как известно, с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10000 антивирусных очков, советов 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен

"Европейская Солидарность"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ни один медик не заболел - главврач Винницкой ЦРБ, которая получила 3,5 тысячи костюмов от Порошенко рассказала, что в апреле было всего 25 противочумных костюмов 70-х-80-х годов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Члены культа убили пять человек

"Есть люди, которые всегда думают о будущем своей страны. "Червень" был именно таким"

Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом

Родители заморили голодом 4-летнего сына

Взрыв атомной бомбы оглушил людей

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 89245
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу Просмотров: 19098
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
16
 1 Просмотров: 18747
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 1 Просмотров: 14319
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
 Просмотров: 9000
Общество
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 234
Виктор Павлик показал сына в последние дни жизни: видео
Виктор Павлик показал сына в последние дни жизни: видео Просмотров: 1053
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
7
 Просмотров: 306
Информация о возможной взрывчатке на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась
Информация о возможной взрывчатке на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась Просмотров: 27
Женщина пришла в гости с трупом ребенка в пакете
Женщина пришла в гости с трупом ребенка в пакете Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
3
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
"Украина рискует попасть в историческую ловушку" - философ
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
1
В Испании самолет совершил экстренную посадку: украинец отказался надевать маску
Голосов: 52618
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua