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воскресенье, 23 августа 2020 18:00

Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам

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Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимой страны не будет без государственной идеологии, которую формируют культура и образование, считает писатель Андрей Кокотюха. Фото: Ольга Стенько

Независимость страны - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам.

Это свобода информационной и культурной среды от чужого влияния, рассказал Gazeta.ua писатель и сценарист Андрей Кокотюха.

"Таким влиянием я считаю российское и советское. Западные влияния имеют характер рекомендательный, но никоим образом не доминирующий и не поглощающий", - сказал Андрей Анатольевич.

"Независимость Украины почувствовал в 19 лет - в советское время. Тогда еще не знал, что 24 августа 1991 года будет провозглашена Независимость. Ложился спать в Советском Союзе. Но, уже чувствовал, что Украина независимая - так или иначе. Потому, что начались национал-демократические движения . Информационное пространство - прежде всего, неофициальное, "сарафанное радио" - начало заполняться украинскими смыслами. Независимость состоялась де-факто "

К полной независимости должны пройти еще долгий путь, убежден писатель.

"Для меня символом независимости, например, является закон 2007 года, который обязал дублировать на украинский язык прокатные фильмы в кинотеатрах. Или закон, который запретил российские фильмы и сериалы. Также многострадальный языковой закон.

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Мечтаю когда-нибудь увидеть украинскую Украину. Ведь сторонники СССР - это граждане, которые активно ходят на выборы. Они агрессивные и требуют к себе повышенного внимания. И принимают самое активное участие в общественно-политической жизни. Пока на этих людей есть внимание и пока они на что-то влияют - нельзя сказать в полной мере, что страна независимая", - добавил Кокотюха.

Фундаментом государства считает культуру и образование.

"Без них не будет экономики, политики, спорта. Именно эти сферы формируют мировоззрение и идеологию. А без государственной идеологии - нет государства. У нас она не озвучивается. То, что Украина не превратилась в такое себе денационализированное государство как нынешняя Беларусь - заслуга, прежде всего, реализованных культурных проектов", - сказал писатель.

Кокотюха убежден - нам не хватает смыслов.

"Скандалов, публичных дискуссий, даже физических потасовок. Но, между сторонниками западного вектора развития и теми, кто хочет, чтобы Украина была самодостаточной. Между двумя проукраинскими силами. Вместо этого сейчас имеем борьбу между проукраинскими и пророссийскими силами".

Независимость - это процесс, а не статика. Не могут люди проснуться однажды независимыми. Многие еще моментов является зависимых у многих людей. Они не испытывают к концу независимости. А это значит, что у нас впереди будут еще новые и новые этапы развития нашей независимости, считает философ и религиовед Игорь Козловский.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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