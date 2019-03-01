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пятница, 01 марта 2019 05:51

Незаконное обогащение: Холодницкий рассказал, сколько нардепов избежит суда Nezakonnoye obo

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Незаконное обогащение: Холодницкий рассказал, сколько нардепов избежит суда Nezakonnoye obo
НАБУ и САП было возбуждено 106 производств из-за незаконного обогащения. Фото: УНИАН

Почти 30 народных депутатов практически из всех фракций должны были стать фигурантами уголовных дел по незаконному обогащению.

Теперь это невозможно из-за отмены этой статьи Конституционным судом, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает ТСН.

По его словам, за годы работы НАБУ и САП было возбуждено 106 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного за незаконное обогащение.

37 производств было закрыто, четыре – направлены в суд, а 65 до сих пор расследуются. Холодницкий отметил, что первые производства по этой статье были направлены в суд еще в апреле 2016 года – это было дело бывшего военного прокурора сил АТО Кулика. Дело слушается в суде уже почти три года, а в прошлом году состоялось только три заседания, рассказал руководитель САП.

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Последнее производство, которое направили в суд на прошлой неделе, касалось министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Еще есть дело главы Держаудитслужбы и дело судьи одного из судов Луганской области, который сумел "на свою зарплату" купить в Харькове две элитные квартиры.

Кроме того, антикоррупционные органы уже готовы были завершить следствие по делу экс-главы Государственной фискальной службы Продана. Также фигурантами дел о незаконном обогащении должны стать министры, их заместители и руководители ОГА.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
По словам главы САП Назара Холодницкого, теперь уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора.

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