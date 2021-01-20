Незаконно выловили 150 т рыбы - подробности

211 дел направили для открытия уголовных дел. Фото: pixabay.com

2020 года в Украине незаконно выловили 150 т рыбы.

Браконьеры нанесли государству ущерб на сумму 107 млн ​​грн. Рыбоохранные патрули совершили 14,3 тыс. рейдов, заключили в Госрыбагентстве.

"В результате проведенных мероприятий выявлено 46 741 нарушение, из которых почти - 13 835 - являются грубыми. Наибольшее количество нарушений разоблачены Черкасским, Днепропетровским, Полтавским, Херсонским, Киевским рыбпатрулями, а также Азовским бассейновым управлением. В рамках рыбоохранных рейдов государственные инспекторы изъяли у нарушителей 150 484 килограмма водных биоресурсов и 53,87 тысяч запрещенных орудий лова. Кроме того, задержаны 1401 транспортное средство", - сообщают в ведомстве.

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211 эпизодов направили для открытия уголовных дел. Убытки более чем в 2 раза превышают показатели 2019 года - 44,5 млн грн.

"В частности 39 миллионов гривен разоблачены Азовским бассейновым управлением, 20 миллионов гривен - Николаевским рыбпатрулем, 9,2 миллиона гривен - Ивано-Франковским рыбпатрулем. Наибольший вред рыбной отрасли нарушители нанесли в апреле-июне - во время нерестового запрета. В этот период разоблачены почти 15 тысяч правонарушений с убытками более чем 43 миллиона гривен", - отмечают в пресс-службе.

За 2020 год нарушители природоохранного законодательства нанесли государству 2,158 млрд грн убытков. Джержекоинспекция провела более 30 тыс. проверок.