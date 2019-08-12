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понедельник, 12 августа 2019 16:39

Незаконная добыча янтаря: Нацполиция предлагает внести изменения в Уголовный кодекс

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Незаконная добыча янтаря: Нацполиция предлагает внести изменения в Уголовный кодекс
Из-за неконтролируемой добычи янтаря земли северных областей Украины находятся в катастрофическом состоянии. ФОТО: trust.ua

Эффективнее бороться с незаконной добычей янтаря поможет усиление ответственности за нарушение правил охраны земных недр.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время совещания в Житомирской области, сообщает Укринформ.

"Очевидно, что для эффективного противодействия незаконной добыче янтаря в северных областях страны усилий полиции недостаточно, и я признаю это. В который раз замечу, что это проблема государственного уровня и требует консолидированных мер реагирования не только правоохранителей, но и органов государственной власти, общественности... В первую очередь, необходимо инициировать внесение изменений в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за нарушение правил охраны недр", — подчеркнул Князев.

Он отметил, что на сегодняшний день у правоохранителей нет возможности проводить оперативно-розыскные мероприятия по делам, касающимся незаконной добычи янтаря. Все потому, что подобные правонарушения не относятся к категории тяжких преступлений.

"Это существенно усложняет документирование организаторов, исполнителей этого незаконного бизнеса. Фактически, полиция не имеет возможности работать на предотвращение, а только фиксирует уже совершенные правонарушения", — объяснил Князев.

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Глава Нацполиции также предложил ввести уголовную ответственность за скупку, хранение и реализацию этой ископаемые. Помимо этого, считает нужным повысить заинтересованность государства в законной добыче янтаря.

"Надо беду перевести в плоскость заработка и прибыли государства ... При отсутствии соответствующего нормативного акта мы имеем множество старателей, работающих вне закона, и только 2 госпредприятия в Ровенской области, и по одному в начальной стадии — предприятия на Волыни и Житомирщине, которые либо еще не работают, или не очень это эффективно. И пребывание этих двух господразделений в Ровенской области — постоянно в состоянии стагнации, фактически не приносят прибыли государству", — отметил Князев.

Вследствие незаконной добычи янтаря повреждены более 7000 гектаров земель в трех регионах Украины. Большая часть разрушенной территории — земли лесного фонда. Все это привело к тому, что ныне над северными областями страны нависла угроза экологической катастрофы.

ukrinform.ua
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12
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