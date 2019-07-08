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понедельник, 08 июля 2019 17:22

NewsОne связан с российским "Промсвязьбанком" - Генпрокуратура

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NewsОne связан с российским &quot;Промсвязьбанком&quot; - Генпрокуратура
СБУ и ГПУ заявляют о связи NewsОne с российским "Промсвязьбанком". Фото с открытых источников.

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура заявляет о связи конечных бенефициаров телеканала NewsОne с российским "Промсвязьбанком".

"СБУ и ГПУ добыто информацию о том, что одно и то же физическое лицо является руководителем кипрских юридических кампаний - бенефициарных владельцев украинского телеканала "Ньюз Ван" и российского ОАО "Промсвязьбанк", который является уполномоченным банком для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа страны-агрессора", - написал генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Он добавил, что эту информацию как окончательную для введения санкций против связанного с терроризмом телеканала передадут Совету национальной безопасности и обороны.

"Санкции в частности предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования", - уточнил генпрокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ возбудила дело относительно телемоста NewsOne

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планируют провести 12 июля. После многочисленных заявлений украинских политиков и анонсированных акций протеста телемост отменили.

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