Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине

В Украине на религиозные праздники совершают обряды и традиции, которые исходят из язычества.

Кулич, пасхальные яйца, кутья, купание ребенка при крещении - никак не связано с современной религией. Обычаи укоренились из-за изменения исторических событий, рассказала Gazeta.ua етнологиня Елена Щербань.

Автор: Елена Щербань Етнологиня и педагог Елена Щербань. Родом из хутора близ Диканьки, что на Полтавщине. Вместе с мужем и детьми восстанавливают украинскую традицию. Строят старинные помещения и воспроизводят одежду, быт и обычаи предков

Христианство - это относительно новая религия. Язычество имело сильное влияние на предков, ведь божества имели связь с природой, которую человек всегда боялся. Генетическая память хранится в народе и накладывается на новые традиции. Языческие символы - материальные. Например, каши ритуальные - благодарность божеству плодородия. Дидух, которого делают на Рождество, считается языческим символом и означает "род", "плодородие". Мы вносим их и не пытаемся понять, правильно ли это. Ответ можно найти на ментальном уровне. Украинцы - добрая нация, стараемся все примирить между собой. "От ворон не отстали и к павлинам не пристали", как говорится. Мы не исключаем пока язычество, уважаем солнце, ветер, землю и другие силы природы. Украинская православная церковь очень демократична и позволяет такие моменты вносить. Во время крещения ребенка погружают в воду - тоже не чисто христианский обычай. Ритуал очищения появился задолго до появления нашей религии. Пасха и яйца также имеют языческое происхождение, обращаемся к природе и урожаю. Всюду, где есть материальные символы и обрядность, - язычество присутствует, это фетиши и материальное проявление того, во что верим.

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Придерживаются ли одинаковых обычаев во всех регионах страны?

Мы сохраняем те традиции и обряды, которые исторически заложенные в народе. Здесь стоит учитывать, как мы заселяли страну, как перемещались после принятия христианства, как нас перемешали позже во время исторических процессов. Слобожанщину когда-то заселяли россиянами. На Запад повлияла Австро-Венгерская империя. Крупнейшие праздники, которые отмечаются на государственном уровне, - Пасха, Рождество, Троица и Покрова. Во всех регионах традиции одинаковы, но отличаются деталями. На Западе пекут большие по размеру куличи - космачи. Полтавские - выше, но худые. Даже в одном регионе могут быть разные обычаи. Однако где-то могут праздновать более традиционно. Всюду готовят кутью, но каждый по-своему. Зависит от климатических условий и достатка. Сегодня могут из риса готовить, хотя он пришел гораздо позже, а пшеница была всегда в Украине. Странное также - погружение младенца в воду во время крещения

Назовите наиболее странные украинские традиции?

Традиции делят на календарные - церковные праздники, и родственные - свадьба, смерть, крестины. Когда рассказываю туристам о старинных обрядах народной свадьбы, вспоминаю простые вещи: невеста должна выходить замуж невинной. Признак этого - венок на голове. Спрашиваю у людей, не поэтому ли нет венка сейчас, потому что не целомудренные девушки. Большинство смотрит с удивлением, мол, какое кому дело. Однако это основа традиции. Цветок - символ невинности. И тогда дикость для меня - кто снимает венок с невесты. Сегодня это делают и мамы, и свекрови, и подружки. А должен на самом деле жених это делать. А надевает его - дружка, невинная девушка. Фата вообще заимствована с Запада. Пришла только после первой мировой войны в Украину. В 1950-х годах только начали использовать ее в костюмах. Странное также - погружение младенца в воду во время крещения. Или же когда моют покойника: воду нельзя выливать на перекрестке, а то будет несчастье у соседей. Ноги умершего перевязывают тканевой веревкой. Перед погребением эти "путы" снимают. Говорят, что женщины со злыми намерениями их могут забрать и напакостить кому-то. В украинской культуре мы должны бы праздновать возле умершего, ибо отмучился. Христианские традиции предусматривают то, что близкие должны сидеть у покойного, горевать и отгонять со свечой злых духов. Это все мистика, в которую верит даже молодежь. Влияют фильмы и сериалы. Демонизация, привидения, Хэллоуин - все стало открыто, благодаря соцсетям.

Автор: pixabay.com Пасха и яйца имеют языческое происхождение

Что такое суеверия и почему они возникли? Как зародились в народе?

Они призваны уберечь, помочь чем-то. Предки пытались объяснить причины природных явлений или предотвратить их действие. Система суеверий начала составляться из первобытного общества. К примеру, шаманы пытались привлечь или прекратить дождь. Суеверия остались и сегодня, хотя мир стал развит, а люди имеют достаточно информации. Им дают начало и укореняют в семье. Дети берут пример с родителей. Простой пример: плюнуть и постучать по дереву.

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Кикие суеверия наиболее популярные в Украине?

Зависит все от пола, возраста, местности. Среди бытовых - те, которые встречаются в повседневной жизни. К примеру, утром первого нужно увидеть мужчину, как выходишь из дома. Или увидел бабу с пустым ведром - к бедности. В городе большая вероятность того, что встретишь, то что - из дома не выходить?

Есть ли в каждом регионе свои особые приметы - на Западе, Востоке, Полесье, Подолье отличаются верования?

Здесь стоит делить страну по климатическим условиям. В горцев свои предрассудки, у степняков совсем другие. В горах гораздо труднее жить, больше опасностей. Бытуют суеверия, связанные с животными, хищниками, скалами. У морских побережий есть приметы относительно воды, рыболовства, ветра. Рыбак не должен вернуться домой с пустыми сетями. Современный человек весь в работе. Наши предки были или кочевниками или земледельцами. С родом деятельности постоянно появляются новые приметы. Бойся живых - не бойся мертвых

Есть приметы, в которые стоит верить, которые действительно работают?

Кто я такая, чтобы навязывать, в какую систему ценностей верить. Семья воспитывается нацией. Верить надо в себя и в приметы, которым учили мать и отец. Также советую верить в позитивные суеверия, настраивать себя на добро. Зачем накручивать себя зря. Не ходи ночью на кладбище, потому что что? Бойся живых - не бойся мертвых, я бы так сказала. Мои суеверия будут смешные для вас, а ваши для меня.

Назовите самые нелепые и странные предрассудки украинцев?

Современная семья, садики и школы не приучают к единой системе ценностей. Суеверия также входят в это понятие, однако в Украине пока культура размыта: не вытворены понятия добра, зла, патриотизма, дружбы, любви. На Новый год надо обязательно надеть новое платье, накрасить глаза и сделать маникюр - не абсурд ли? Одели футболку наизнанку - снимайте и топчитесь по ней, потому что побьют. Выходите из дома и что-то забыли: когда возвращаетесь - обязательно посмотрите в зеркало и три раза перекрутитесь, потому что плохой день ждет.

Автор: pixabay.com Зеркало боятся, ведь его используют в магических ритуалах

Правда ли, что если разбить зеркало, то семь лет несчастья будут происходить? Откуда пошло это суеверие?

Истинная правда... Смешно. По поводу зеркал существуют давние небылицы. Для человека эта вещь является странной и непонятной. Они отражают, а в нашем сознании развиваются фантазии. Зеркала связанные с различными магическими обрядами, ритуалами. Используют их в черной магии. Из-за этого сложилось предвзятое отношение. Однако опять же зависит от стереотипных представлений. Их закрывают тряпками, если в доме есть покойник, потому что он будто будет мерещиться затем в нем. Хотя деньги не выглядывают почему-то. Считают, что зеркало впитывает в себя энергию, его нельзя переносить в новое помещение. Эти мифе развеиваются у работников промышленных производств, где они их разбивают часто. Когда зеркало было редкостью. А сегодня - обычное дело. Как не сиди, замуж выйти это не поможет

Почему незамужние девушки не могут садиться на углу стола?

Еще говорят: чем острее, тем быстрее. Произошло от цыганских ворот, которые имеют форму угла. В углах собирается пыль, отрицательная энергия. Это верование перенеслось на стол. Говорят, что надо обходить острые углы. Но ты, как не сиди, замуж выйти это не поможет.

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Почему люди верят в то, что черная кошка приносит несчастье?

Если кошка перешла дорогу - надо схватиться за пуговицу. Пожалуй, в средневековье где-то все они были пестрые, и родилась в каком выводке черная. Ее не видно в темноте. Мне кажется, что несправедливо такими приметами их наградили. Подозреваю, что это именно из средневековья пошло, ведь маги использовали черных котов, галок, ворон как помощников. Когда переходит дорогу - препятствует, делает сечение. Когда супруги впервые приходят во двор свекрови, то им надо перелить дорогу - очистить грязную невестку. А поскольку черная кошка считается отрицательным персонажем, когда появляется на пути, то это не к добру.

Автор: pixabay.com Черная кошка в средневековье была помощником мага

Почему нельзя фотографировать младенца до определенного возраста и правда ли это?

Здесь вступают в силу в зеркала. Считают, что от вспышки ребенок пугается, а его душа может вылететь. В 1800-х годах появилась фотография. Суеверие не такое древнее. У человека неопытного все новое вызывает страх. Младенца считают незащищенным, а с возрастом, по христианским верованиям, его ангел растет и оберегает. Никто не знает, почему нельзя на самом деле, потому что это выдумка.

Есть ли суеверия у беременных? Стоит ли их соблюдать и кто их придумал? Например, что нельзя стричь волосы или краситься.

Когда был низкий уровень медицины, высокая смертность детей. Мол, женщина становится уязвима, когда беременная, потому тратит все силы на плод. Чтобы защититься, придерживались суеверий. Вроде, когда стрижем волосы, то отрезаем ребенку мозг, или украдем сливу - у малыша будет родимое пятно. Когда стрижем волосы, то отрезаем ребенку мозг Не могли люди объяснить когда-то, почему две женщины беременные, а в одной больной ребенок рождается. Потому что она видите ли до восхода солнца воду пила из колодца, наверное.

Почему соль нельзя рассыпать?

Чтобы скандала не было. Сегодня соль - это не роскошь, а раньше была дорогой. Если рассыпал кто-то соль, то конечно, что будут ссориться из-за нехватки ресурсов.

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Чем особые украинские суеверия? Есть ли такие у других народов?

Национальная идентичность диктует приметы. Зависит от того, чем занимаемся, как живем. У евреев свои суеверия, у итальянцев свои. Только за 100 лет прошлого века украинцев множество раз ломали. Была война, искусственный голод. Европейцы не понимают, почему мы делаем такие запасы. Суеверия также связанные с этим страхом голода, ведь в генетике запечатлелась память о событиях, сохранились традиции. Откладывать деньги на черный день, бороться с вредителями, делать все, чтобы был хороший урожай. Была когда-то примета, согласно которой бабы с дедами наши выходили на кусочек земли - ниву - и должны были закопать скорлупки с пасхальных яиц, спрятать в зерно кусок засушенного пирога с Рождества, заняться сексом, чтобы уродилось. Для нас сегодня это странность. Европейцы не понимают, почему мы делаем такие запасы

Кто более суеверный - мужчины или женщины?

В быту и обыденной жизни в приметы больше верят женщины, поскольку они издавна были хранительницами дома и пытались уберечь семью от зла, не привлечь несчастья. Для этого выполняли какие-то ритуалы. Идет черный дым из печи - надо перекрестить, а не почистить. Чтобы хлеб удался - умыться святой водой, проснуться до восхода солнца, одеть чистую рубашку. Также женщина будет суеверный тогда, когда несчастная в личной жизни. Мужчина забирает силу и отвлекает от негативных мыслей. Однако и в отношении детей много суеверий - имитативная женская магия. Большинство из них уходят в прошлое, ведь все автоматизировано, нет печи, кувшинов, появилась медицина. Куличи не пекут дома, борщ не готовят каждый день. Однако в некоторых профессиях и мужчины суеверны. Гончар не пускал женщину к горну, чтобы посуда не полопалась. В алтарь женщин не пускают тоже.

Автор: pixabay.com Женщины начинают верить в суеверия, когда имеют проблемы в личной жизни

В каких сферах деятельности наиболее суеверных?

Устойчивые предрассудки у моряков, банкиров, таксистов, дальнобойщиков. Пилоты очень верят в них, врачи. Я учитель, не имею особых примет. Но в женском коллективе трудно, поэтому некоторые вешают шпильки от сглаза.

Знаете истории, когда через определенные приметы люди кардинально меняли свои планы?

Мужа моего научили родители, что борщ можно есть только у себя дома. Сын говорит, что у него ломается мотоцикл, когда он видит полицейского. Тетя мне готовит каравай в печи. Однако, пока не будет готов, никому не скажет об этом. Встает в два часа ночи, крестится, моет руки святой водой, крестит печь, вымешивает вручную тесто. Пока каравай не вытянет - горшок, в котором вымешивала, не моет. Кроме этого, во время процесса постоянно что-то делает. Говорит, что надо быть в напряжении. Воду, в которой моет - выливает под плодовое дерево, чтобы следующий каравай рос. Борщ можно есть только у себя дома

В каких странах больше всего верят в суеверия?

Японцы боятся вулканов. Все развитые страны архаично суеверны. Парадокс или закономерность, не знаю. Так складывается, потому что у них выстроена система ценностей, передается культурное наследие. В Украине не учат историю и не чтят культуру. Арабы подмываются только левой рукой. После каждого похода в туалет это делают. Дома биде или кувшин с водой. Затем они приветствуются только правой рукой. Если вы к ним потянетесь левой - удивятся.

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Как появились народные приметы? Стоит ли в них верить? К примеру, когда ласточки летают низко - будет дождь.

Все народные приметы отражены в мифах и сказках. Система представлений появилась вследствие наблюдений человека за природой. Ее боялись и считали, что она влияет на урожай, благополучие. Зависят приметы от климатических условий, в которых человек живет. Связь какой есть, но это не закономерность и не мистика.

Украинские вышиванки имеют общие особенности с африканской одеждой. В частности крестик, кружок, точечка, черточка, волна и растительный орнамент характерные для нарядов других народов. Когда-то девушки готовили себе вышиванки заранее. Рубашки на свадьбу и "про запас" прятали в сундук.