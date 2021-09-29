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среда, 29 сентября 2021 23:31

Невакцинированных от Covid-19 будут устранять с работы - Минздрав

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Невакцинированных от Covid-19 будут устранять с работы - Минздрав
Невакцинированных будут устранять с работы. Фото: Reuters

Работодатель должен устранять от работы людей, которые отказались от прививки против Covid-19, но обязаны сделать это.

В противном случае работодатель будет нести ответственность, на пресс-ланче сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Есть контролирующий орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, он может нести ответственность. Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса человека, который не вакцинирован", — подчеркнул он.

Сейчас в проекте приказа Минздрава об обязательной вакцинации есть только представители государственных институций.

Обязательную вакцинацию планируют ввести на период действия карантина для:

работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального высшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;

работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

работников местных администраций.

"Нам важно, чтобы государственный институт продолжал эффективно выполнять функции государства, а для этого люди должны быть на своих рабочих местах. В ВСУ процент привитых более 90%, в МВД – 87-88%", – отметил он.

Вакцинация среди педагогов (которые тоже будут обязаны прививаться) постепенно растет. На сегодняшний день 2 505 школ, которые не работают, потому что у них нет 80% вакцинированных людей.

Что касается медиков, то, по данным министра здравоохранения, более 80% из них уже вакцинировались, поэтому нужды обязывать их делать прививки нет.

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Во время возможного локдауна полицейские будут проверять Covid-сертификаты с помощью специального программного обеспечения. Сертификат и справка должны содержать QR-код, подтверждающий невозможность подделки. Проверять подлинность сертификатов кроме полиции вправе представители Госпродпотребслужбы и органов местной власти.

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