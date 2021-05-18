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вторник, 18 мая 2021 18:05

"Нет" пластиковым пакетам: Украинские школьники массово шьют экосумки
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47269 экосумок сшили украинские школьники за месяц
Фото: предоставлены проектом "Мешочек"
47269 экосумок сшили украинские школьники за месяц
47269 экосумок сшили украинские школьники за месяц
47269 экосумок сшили украинские школьники за месяц
47269 экосумок сшили украинские школьники за месяц

Школьники со всей Украины за месяц сшили рекордное количество экомешочков. В рамках Всеукраинского проекта "Мешочек" 21 873 учеников из 313 учебных заведений, 24 областей Украины изготовили 47 269 мешочков, которыми теперь пользуются в повседневной жизни.

Кто-то вкладывал все ресурсы в одно особое изделие, кто-то разворачивал целую мастерскую. Дети придумывали различные вариации сумок: для круп, для меда, хлеба, печенья и т.д.

Сумки шили преимущественно из использованных вещей: джинсов, старых платьев, футболок, свитеров или одежды из секонд-хенда. Участники отмечают экологичность, привлекательность и практичность сумок, ведь продукты в них хранятся дольше, чем в пластиковых пакетах.

Наибольшее количество сшили школьники Днепропетровской, Донецкой, Хмельницкой, Николаевской, Сумской областей. Участники делали сумки, разрисовывали их, украшали аппликациями, вырезками, орнаментами, создавая настоящие произведения искусства. Старшие дети шили мешочки самостоятельно, младшим помогали родители, родственники, а кому-то даже четвероногие друзья. Мешочки превратились в настоящий хит весны.

"Несмотря на трудности из-за дистанционного обучения в части школ в этом году Всеукраинский проект" Мешочек "побил прошлогодний рекорд. Он ввел моду на использование многоразовых сумок, распространил идею отказа от пластиковых пакетов, которые не могут перерабатываться у и лежат на свалках от 100 до 500 лет в зависимости от типа", - комментирует Президент Международного молодежного движения" School Recycling World "Юлия Мархель.

В рамках проекта состоялся конкурс с индивидуальными и коллективными номинациями. Главный подарок - принтер для сублимационной печати - получила средняя общеобразовательная школа №98 города Львова, где ученики сшили в этом году больше всего - 3160 мешочков.

Координатор проекта в школе Перскова Ирина отмечает: "Мешочки не только практичные и способствуют сохранению окружающей среды, но и делают детей видимыми в темное время суток, так как оснащены светоотражающими лентами, что, в свою очередь, уменьшает травматизм на дороге".

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Дети планируют продавать мешочки на школьных и городских ярмарках, проводить флешмобы на экотематику в интернете, просветительские акции возле супермаркетов, а в сентябре подарить вместе с канцтоварами школьникам социально уязвимых категорий.

Проект организовало Международное молодежный движение "School Recycling World" при содействии Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства образования и науки Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национального эколого-натуралистического центра.

Автор: Валерия Радзиевская
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18
мая

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