Несколько пленных с ОРДЛО все же передадут - омбудсмен

Процесс передачи украинцев с ОРДЛО продолжается. Несколько человек передадут.
Точная дата возвращения заложников пока неизвестна, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram-канале.
"Мною установлено, что в отношении некоторых лиц, среди тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут - неизвестно", - сообщила Денисова.
По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно.
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С начала января количество незаконно удерживаемых граждан Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей выросло, и теперь составляет - 267 человек, а именно:
226 - гражданские лица, в том числе четверо волонтеров;
37 - военнослужащих;
четверо - добробатовцев.
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