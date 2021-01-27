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среда, 27 января 2021 04:43

Несколько пленных с ОРДЛО все же передадут - омбудсмен

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Несколько пленных с ОРДЛО все же передадут - омбудсмен
Денисова рассказала об обмене пленными. Фото: Сегодня

Процесс передачи украинцев с ОРДЛО продолжается. Несколько человек передадут.

Точная дата возвращения заложников пока неизвестна, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram-канале.

"Мною установлено, что в отношении некоторых лиц, среди тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут - неизвестно", - сообщила Денисова.

По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно.

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С начала января количество незаконно удерживаемых граждан Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей выросло, и теперь составляет - 267 человек, а именно:

226 - гражданские лица, в том числе четверо волонтеров;

37 - военнослужащих;

четверо - добробатовцев.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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