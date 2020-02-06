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четверг, 06 февраля 2020 15:27

Непогода в Украине: закрыли дороги для грузовиков

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Непогода в Украине: закрыли дороги для грузовиков

В Херсоне из-за ухудшения погодных условий грузовикам запретили ездить по дорогам общего пользования.

Движение закроют 6 февраля, с 16:00, сообщает пресс-служба патрульной полиции Херсона.

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"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий на территории Херсона сегодня, с 16 часов, будет запрещено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования Херсона", - сообщили правоохранители.

В связи с ухудшением погодных условий на всей территории Украины осложнилась ситуация на дорогах государственного значения. Движение в Одесской области временно остановили.

По состоянию на утро 6 февраля, в Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях - снег, местами сильный. В результате сильных порывов ветра местами возникли снежные заносы в Киевской области.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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