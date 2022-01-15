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суббота, 15 января 2022 16:05

Непогода оставила без света 1400 населенных пунктов

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Непогода оставила без света 1400 населенных пунктов
Ветер оборвал линии электропередач почти во всех регионах Украины. Фото: ua.news

В результате порыва ветра в Украине обесточены 1418 населенных пунктов.

Проблемы с электроснабжением возникли в 16 областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области обесточены 226 населенных пунктов, Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской – 160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 34, Донецкой 26, Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградской – 11.

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К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

В ряде городов севера Украины из-за порывов ветра, скорость которого достигала 27 м/с, упали новогодние елки.

Ветер принес в Украину весеннее тепло. Антициклон Carlos и циклон Famke продолжат формировать погоду 15-16 января.

В субботу еще удержатся сильные штормовые порывы. В дальнейшем ветер будет ослабевать, однако 17-18 января снова усилится.

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