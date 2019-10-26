Неожиданный ход: как теперь Украина будет вступать в НАТО

В МИД считают, что Украина не должна подавать заявку на ПДЧ в НАТО. Фото: Prm

В Министерстве иностранных дел считают, что Украине не нужно подавать в НАТО повторную заявку на получение ПДЧ. Вместо этого нужно добиваться от союзников его предоставления.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок. Он процитировал в своем Twitter декларацию Бухарестского саммита НАТО 2008 года, который согласовал, что Украина и Грузия станут членами Альянса и ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.

"Надо четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников нам предоставления. Над этим и работаем ... Предлагаю всем неравнодушным присоединяться и концентрировать усилия именно в таком контексте ", - написал заместитель министра.

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Треба чітко розуміти, що Україна за цей час пішла значно далі. Сьогодні нам треба не подавати заявку на ПДЧ, а вже добиватись від союзників його нам надання. Над цим і працюємо...Пропоную всім небайдужим долучатись і концентрувати зусилля саме в такому контексті. — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 26 жовтня 2019 р.

Украина и НАТО имеют соглашение о новом формате отношений. Его примут в ближайшее время, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.