Неожиданно: белорусские банки отказываются от российских рублей

Курс обвалился к одному белорусскому рублю за 100 российских. Фото: apostrophe.ua

Некоторые банки в Беларуси отказываются обменять российские рубли, а у других курс обвалился к одному белорусскому рублю за 100 российских.

Об этом сообщает "Белсат".



После нападения России на Украину и введения Запада санкций, российский рубль начал сдавать позиции на внутреннем рынке и в Беларуси. Банки перестают производить обмен российской валюты. Это обусловлено не только резким падением курса рубля, но и запретом в России на продажу валюты. Так белорусские банки сохраняют свои валютные сбережения перед возможностью того, что россияне будут массово приезжать в Беларусь, чтобы приобрести валюту.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.