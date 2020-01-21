Нельзя работать и варить кисель – что Украина празднует сегодня

21 января мир празднует Международный день объятий. По традиции, в этот день можно обнимать всех, даже незнакомцев. Хотя праздник и достаточно молодой, но является крайне полезным. В мире есть тенденция к уменьшению физического контакта, а он необходим для психологического и физического здоровья.
Празднуют День объятий и в Украине, хоть это и не является официальным праздником.
Этот праздник был учрежден в 1986 году в США, а затем быстро распространился на все регионы мира. Говорят, что придумали этот праздник студенты. И согласно этому празднику, обнять по-дружески в этот день можно даже незнакомого человека. Важно также отметить, что есть еще один день объятий, отмечаемый ежегодно.
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В этот день украинцы наблюдали за погодой и отметили ряд примет:
* Окна в доме запотели - до оттепели.
* Человек, который заболел в этот день – скоро выздоровеет.
• По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.
• По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.
Что нельзя делать 21 января
• Нельзя варить или пить кисель – плохая примета.
• В первой половине дня нельзя работать. Все дела переносятся на вторую половину дня.
• В этот день нельзя покупать веревки – к беде.
Сюзанна Вуллерс из Америки предлагает людям снять стресс, заняв коров со своей фермы. За это берет $75 за час. За день женщина принимает только 2 клиентов, хотя желающих больше
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