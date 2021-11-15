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понедельник, 15 ноября 2021 14:21

Нелегалы не идут из Беларуси в Украину. Но готовимся – пограничники

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Нелегалы не идут из Беларуси в Украину. Но готовимся – пограничники
Украинские пограничники готовы к любой ситуации. Фото: Reuters

Нелегальные мигранты сейчас не пытаются попасть из Беларуси в Украину.

Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Укрінформ".

"Движение мигрантов в направлении Украины не фиксируем, но к развитию ситуации готовимся", - сказал он.

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Украинские пограничники следят за ситуацией за мигрантами на границе Польши, Литвы, Латвии с Беларусью.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.

Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками.

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