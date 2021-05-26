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среда, 26 мая 2021 18:49

Нелегальные перевозчики перекрыли пешеходные зоны в Ивано-Франковске

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Нелегальные перевозчики перекрыли пешеходные зоны в Ивано-Франковске
Проблема активизации нелегальных перевозчиков появлялась в регионе и раньше. Фото: golosinfo.com.ua

Жителей Прикарпатья беспокоит безопасность движения на пешеходных зонах, где образовались десятки незаконных стоянок микроавтобусов нелегальных перевозчиков. Транспорт без лицензии курсирует практически во всех направлениях области (Ананьев, Долина, Коломыя, Надворная).

Люди жалуются на бездействие Укртрансбезопасности и других контролирующих органов, ведь проблема с нелегальными перевозчиками стала масштабной. Скопление автобусов создает постоянные неудобства и угрожает безопасности горожан: пешеходная зона на углу улиц Тринитарская и Шеремета превратилась на вокзал. В Надворной как место для посадки пассажиров используют парковку центрального рынка, а в Богородчанах людей подбирают напротив автовокзала.

Нелегальные перевозчики не имеют государственной лицензии, не проходят спецосмотр у врачей и не платят налогов. Часто используют переработанные грузовые бусы, которые не проходят технического осмотра.

Нелицензированным перевозчикам выгоднее не подаваться на конкурс, где есть конкуренция и требования к транспорту для перевозки пассажиров, отмечают зарегистрированные компании-перевозчики.

Проблема активизации нелегальных перевозчиков появлялась в Ивано-Франковской области и раньше: "Появление теневых перевозчиков свидетельствует о ненадлежащем выполнении правоохранительными и контролирующими органами своих обязанностей или появление коррупционной системы, при которой нелегальное предоставление услуг перевозки стало снова возможным", - комментируют владельцы лицензированных автобусов.

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