Неизвестные пытались сжечь дом церковного кассира

В Раховском районе на Закарпатье неизвестный бросил в дом церковного кассира "коктейль Молотова".
В результате вспыхнуло пламя, которое повредило подоконник и стекло. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.
Владельцам дома удалось ликвидировать пожар самостоятельно.
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Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.
В Черноморскую на улице Парусная сожгли авто директора стройкомпании. Автомобиль Toyota Camry сгорел до отказа.
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