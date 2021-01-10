Неизвестные пытались сжечь дом церковного кассира

В дом церковного казначея бросили "коктейль Молотова". Фото: Нацполиция

В Раховском районе на Закарпатье неизвестный бросил в дом церковного кассира "коктейль Молотова".

В результате вспыхнуло пламя, которое повредило подоконник и стекло. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

Владельцам дома удалось ликвидировать пожар самостоятельно.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

В Черноморскую на улице Парусная сожгли авто директора стройкомпании. Автомобиль Toyota Camry сгорел до отказа.