"Негативные последствия пандемии отразились на женщинах" - в столице проходит Женский марш

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8 марта в Киеве происходит Женский марш.

"У пандемии женское лицо. Пандемия Covid-19 существенно повлияла на жизнь людей во всем мире, изменила привычный ритм функционирования общества, обострила социальные проблемы и привела к появлению новых вызовов. Больше всего негативные последствия пандемии отразились на женщинах", - говорится в сообщении в Facebook организаторов марша.

Участницы обратили внимание, что во время карантина уровень домашнего насилия возрос. Женщины составляют большинство работниц в сфере социальных, образовательных услуг в сфере здравоохранения. Они подвергаются опасности во время пандемии, потому что контактируют с большим количеством людей.

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На марше требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию, прекратить урезание социальных гарантий для тех, кто потерял работу, создание безопасных условий труда для женщин, обеспечить доступ к медицинским и профилактическим услугам, открыть государственные приюты в разных регионах Украины для женщин, которые подвергаются домашнему насилию, расследовать случаи насилия со стороны ультраправых организаций.

Украинские бойцы, которые находятся на передовой - поздравили женщин с 8 марта. Пожелали здоровья, мирного неба и настоящего счастья. Видео с поздравлениями появилось на странице Операции объединенных сил в Facebook.